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VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке

Клиенты VK Cloud Solutions смогут использовать Vertica, высокопроизводительную платформу для анализа больших данных из портфеля программного обеспечения Micro Focus, в облаке. Vertica оперирует петабайтами данных, выполняя запросы за миллисекунды, а сжатый формат хранения данных позволяет экономить до 90% места на диске. Высокая эффективность и аналитические функции делают эту СУБД эффективным инструментом для построения систем бизнес-аналитики и обработки больших данных.

Vertica ориентирована на потоковую загрузку и анализ данных в реальном времени, поэтому будет востребована для решения задач, связанных с обработкой больших массивов информации. Платформа подходит как для задач по глубокой аналитике, так и для построения озер данных.

СУБД облегчит работу бизнес-аналитикам, DevOps-инженерам и экспертам по работе с большими данными благодаря высокой производительности и быстрому выполнению сложных аналитических запросов. Этого удается достичь за счет колоночной архитектуры и эффективного сжатия данных.

Решение интегрируется с сервисами VK Cloud Solutions, в том числе с приложением бизнес-аналитики Qlik Sense, сервисом очередей сообщений, Managed СУБД, платформой для разработки решений на базе машинного обучения. Используя Vertica вместе с другими сервисами VK Cloud Solutions, пользователи платформы смогут закрыть большинство потребностей по хранению, обработке и аналитике данных.

«Vertica используется многими крупнейшими компаниями по всему миру. Мы хотим, чтобы прогрессивные инструменты для работы с большими данными были более доступными, поэтому первыми среди российских провайдеров сделали Vеrtica доступной из облака. Очевидные преимущества от использования Vertica в облаке VK Cloud Solutions — гибкое масштабирование ресурсов. СУБД интегрируется с Kubernetes, объем кластера автоматически меняется в зависимости от текущей нагрузки, что решает главную головную боль целевой аудитории таких продуктов», — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud Solutions.

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«Благодаря доступности Vertica из облака VK Cloud Solutions мы стремимся предоставить нашим региональным и международным клиентам как можно больше вариантов развертывания для реализации проектов в области аналитики и машинного обучения», – отметил Евгений Степанов, руководитель направления Vertica в России и СНГ.

Vertica — универсальная платформа для анализа больших данных в реальном времени. Решение реализовано на открытой масштабируемой архитектуре, что позволяет легко вписать его в уже существующий аналитический ландшафт. СУБД включает большой набор аналитических функций, выдерживает серьезные нагрузки. Vertica реализована как колоночная база данных, где каждая колонка любой таблицы выступает в роли отдельного хранилища. Такой подход позволяет быстро обрабатывать большой массив информации и обеспечивает максимальную скорость выборок.

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