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Сбер Сбербанк Технологии Sber Data Platform Платформа данных Сбера

СОБЫТИЯ

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18.10.2024 Сбербанк полностью завершил миграцию хранилищ данных на собственное решение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus 122 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 16 1
Teradata - Терадата 225 1
Крок - Croc 1964 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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Apache Hadoop 470 1
Скала^р МБД - машина базы данных - Машина Скала^р МБД.ИИ - Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.К 26 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 1
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Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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