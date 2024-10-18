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Сбербанк полностью завершил миграцию хранилищ данных на собственное решение

Сбербанк в рамках импортозамещения завершил проект по миграции хранилищ данных на собственное решение SberData Platform и полном выводе из эксплуатации программно-аппаратных комплексов Teradata. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Первая миграция на собственную платформу работы с данными состоялась в конце 2022 г. В течение 2023 г. большинство блоков перестроили свои процессы и переключились на использование хранилищ SberData Platform. В 2024 г. банк полностью завершил миграцию на хранилища собственной сборки. Всего в проекте были задействованы 205 команд, представляющих все подразделения банка, а количество активных участников проекта превысило 2000 человек. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Кирилл Меньшов: «Перевод хранилищ банка на собственную платформу снял для исследователей данных существенные ограничения, обусловленное архитектурным решением зарубежного решения, а также значительно снизил стоимость хранения данных. Реализация проекта повысила доступность технологий работы с данными для широкого круга пользователей и обеспечила дальнейшее проникновение решений big data и искусственного интеллекта в бизнес-процессы банка».

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