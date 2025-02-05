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Середа Илья
|05.02.2025
|30% российских компаний планируют увеличить инвестиции в развитие big data проектов 1
Середа Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
|Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 19 1
|Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 145 1
|Google BigQuery 21 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
|Apache Hadoop 434 1
|Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
|Толмачев Александр 2 1
|Зинкевич Сергей 58 1
|Смирнов Максим 47 1
|Близгарёв Антон 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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