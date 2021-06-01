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Cloudera


01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
18.01.2021 Intel оставит пользователей без своей сверхбыстрой памяти Optane 1
25.12.2020 Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО 3
14.10.2020 Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию 6
13.05.2020 Что можно извлечь из больших данных в режиме онлайн 1
23.03.2020 Какие ИТ-проекты банки готовы отдавать на аутсорсинг 1
05.12.2019 Нужно ли создавать в компании центр цифровой трансформации 1
31.10.2019 РТУ МИРЭА создает лабораторию Big Data при участии интегратора «Инфосистемы джет» 2
12.09.2019 На Oracle Systems Advantage Forum клиенты узнали, как получить выгоду из 2,5 квинтиллионов байт данных 1
24.10.2018 AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc 1
31.08.2018 Dell EMC представила готовые решения Ready Solutions for AI С поддержкой ИИ 1
04.09.2017 HP и «Делойт» создали альянс для ускорения перехода производства на цифровые технологии 1
31.08.2017 HP и Deloitte помогут промышленности внедрять 3D-технологии в производство 1
30.08.2017 «Корус Консалтинг» взяла на вооружение машинное обучение и большие данные 1
10.05.2017 ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз 1
30.03.2017 Teradata представила сервис IntelliCloud для обработки и анализа данных 1
31.08.2016 Mirantis представила девятую версию своего дистрибутива OpenStack 1
11.11.2015 ВТБ 24, «Газпромнефть», «Магнит» и «Мегафон» поделятся секретами работы с данными 1
21.10.2015 Dell представила новые решения для аналитики больших данных 1
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop 1
08.06.2015 Будущее больших данных – Open Source 1
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок 1
21.04.2015 Bell Integrator и Cloudera стали партнерами 2
05.03.2015 EMC представила новую платформу Isilon HD400 1
09.02.2015 «Лаборатория новых профессий» запускает курс «Специалист по Большим Данным» 1
16.12.2014 Fujitsu предложила систему Primeflex for Hadoop для обработки «Больших Данных» 1
20.11.2014 Как построить мост между структурированными и неструктурированными данными? 1
01.10.2014 Аналитики: открытое ПО начинает теснить проприетарное 1
12.09.2014 ИТ-директора сомневаются в ценности открытых технологий «больших данных» 1
14.07.2014 Dell представила новые решения для ускоренного развертывания корпоративных приложений 1
22.04.2014 IBS: Функциональных решений для работы с большими данными должно быть больше 2
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
27.03.2014 Инвестиции в стартапы Big Data в 2013 г. достигли $3,6 млрд 2
25.03.2014 Определены лидеры рынка решений на базе Hadoop 1
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными» 1
06.05.2013 Oracle расширила продуктовую линейку Oracle Big Data Appliance 1
26.03.2013 SeaMicro SM15000 от AMD сертифицирован для CDH4 1
24.12.2012 Oracle анонсировала новые версии Big Data Appliance X3-2 и Big Data Connectors для анализа больших данных 1
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 71

Cloudera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3557 10
Teradata 166 5
SAP SE 3220 4
Google LLC 7177 4
Microsoft Corporation 11168 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Инфосистемы Джет 675 3
Nvidia Corp 2038 3
Oracle Corporation 3363 3
VK - Mail.ru Group 2487 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 2
Intel Corporation 4204 2
Dell Technologies 133 2
Hortonworks 24 2
Habana Labs 4 1
Nokia Networks 54 1
Dell EMC Consulting 1 1
MapR 8 1
Dell EMC HPC 1 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Lenovo Group 1641 1
Mirantis - Мирантис 21 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Yandex - Яндекс 4103 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Brother 116 1
SK hynix 66 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Red Hat 668 1
Diasoft - Диасофт 354 1
FlexSoft - ФлексСофт 35 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Открытие ФК 538 3
Альфа-Банк 1127 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Геобанк КБ 30 1
Росводоканал 44 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ24 583 1
Мосводоканал 44 1
МСП банк 24 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Руснарбанк КБ 9 1
Восточный Банк 108 1
X5 Group 600 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Qiwi 783 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
LinkedIn 521 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 390 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
3D-печать 135 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
OpenStack 347 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Kubernetes 307 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
in-house разработка в компаниях 18 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 186 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 81 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
МФУ - Многофункциональное устройство 597 1
DevOps - Development и Operations 297 1
SQL - Язык программирования 436 6
Apache Hadoop 339 4
Nvidia GeForce GTX 2081 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Teradata Aster Analytics 13 3
Teradata QueryGrid 9 2
Java - Язык программирования 1180 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Linux OS 4276 2
Teradata Database 12 2
Microsoft SQL Server 798 2
Dell EMC Isilon All-Flash Systems 37 2
Atos BullSequana S 16 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Dell EMC Data Science Provisioning 1 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Atos Bull Escala 8 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Cloudera CDSW - Cloudera Data Science Workbench 1 1
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Galatea - интеллектуальная система поддержки принятия решений 4 1
Dell EMC Ready Solutions for AI 2 1
Intel BigDL 1 1
Intel Optane Memory 81 1
Teradata IntelliCloud 2 1
Oracle Exadata Cloud Service 9 1
SAP Sybase 77 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Teradata Listener 4 1
Nvidia ConnectX 4 1
Nvidia Omniverse Platform 4 1
Teradata Aster AppCenter 2 1
Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 6 1
Teradata Appliance for Hadoop 4 1
Nvidia Mellanox HDR InfiniBand 2 1
Nvidia BlueField DPU 2 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Гоц Роман 24 2
Перепелкин Вадим 3 1
Князев Николай 4 1
Сырцев Николай 3 1
Кулагин Дмитрий 8 1
Прусов Дмитрий 7 1
Копысов Виталий 21 1
Кравченко Сергей 10 1
Минофьев Сергей 8 1
Афонин Сергей 4 1
Дощенко Сергей 11 1
Селиванов Юрий 5 1
Бабаев Денис 2 1
Кудж Станислав 5 1
Buck Ian - Бак Йэн 10 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Florian von Walter - Флориан фон Вальтер 1 1
Аглицкий Антон 5 1
Суворкин Андрей 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
Батай Илья 14 1
Путин Сергей 36 1
Никиточкин Иван 3 1
Лобас Аркадий 9 1
Петров Илья 3 1
Струченко Алексей 6 1
Ананьев Денис 6 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Белоусов Максим 59 1
Бычков Александр 39 1
Иванов Сергей 173 1
Залманов Андрей 29 1
Яковлев Александр 21 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Соколов Александр 22 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Burns Tom - Бернс Том 18 1
Рабкин Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Европа 3788 2
Япония 2811 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Великобритания - Лондон 828 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
The Wall Street Journal 710 1
Tom’s Hardware 86 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
Fortune 100 48 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
ComNews Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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