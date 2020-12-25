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Cloudera

Cloudera

СОБЫТИЯ

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25.12.2020 Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО

У Intel забирают акции Компания Intel продаст принадлежащие ей акции разработчика ПО Cloudera на более чем $310 млн. Как сообщает издание Barron’s, Intel лишится этих активов в рамках соглашения, достигнутого с Cloudera 23 декабря 2020 г. Инициатива исходила от самой

14.10.2020 Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию

еделяемых хранилищ и/или виртуализации дата-центров. Еще одним частым способом хранения и обработки действительно больших массивов данных остаются облачные хранилища (например, AWS S3, ADLS или GCS). Cloudera — один из немногих оставшихся на рынке поставщиков, предоставляющих распределенное хранилище данных через HDFS. Кроме того, платформа Cloudera Data Platform (CDP) теперь также п
21.07.2015 Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop

платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4). Об этом CNews сообщили в Teradata. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обеспечивает пользователям гибкость, позволяющую сократить время окупаемости

21.04.2015 Bell Integrator и Cloudera стали партнерами

Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщил о заключении партнерского соглашения с компанией Cloudera, специализирующейся в области управления корпоративными данными на базе технологии Apache Hadoop. Как сообщили CNews в Bell Integrator, компания обеспечит консалтинговое сопровождение,
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров

Этой весной индустрия больших данных получила благотворные вливания капитала и положительные оценки аналитиков. Только в марте этого года Cloudera, разработчик платформы для анализа больших данных на базе Hadoop, привлекла $160 млн инвестиций венчурного капитала. Platfora, также специализирующаяся на разработке аналитических реше
14.11.2013 Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»

Корпорация Oracle объявила о начале продаж оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance X4-2, который включает в себя полный технологический стек Cloudera Enterprise и содержит на 33% больше дисковой емкости, предлагая суммарную емкость в 864 ТБ на одну аппаратную стойку. Oracle Big Data Appliance X4-2 представляет собой комплексную плат
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»

Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка компании Cloudera

19.06.2012 Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron

Компания AMD объявила о сертификации компанией Cloudera серверного кластера Colfax на базе процессоров AMD, который позволяет обрабатывать большие объемы данных без чрезмерных расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 выс
25.01.2012 Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance

Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для опт
11.11.2011 NetApp выпустила готовое решение для платформы Hadoop

атформы Hadoop, которое позволит клиентам получить максимальную отдачу от внедрения Hadoop благодаря гибкости и производительности, а также добиться снижения TCO. NetApp объединила усилия с компанией Cloudera для распространения дистрибутива Cloudera Distribution, включающего платформу Apache Hadoop (CDH) и Cloudera Enterprise, абонентскую услугу, в которую входит Cloudera<

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Cloudera и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 23
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Cloudera - Hortonworks 27 18
Teradata - Терадата 225 13
SAP SE 5601 11
Microsoft Corporation 25775 11
Dell EMC 5180 9
MapR 10 8
Broadcom - VMware 2610 8
Intel Corporation 12811 8
SAS Institute 1082 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
Google LLC 12688 6
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 6
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 5
Salesforce - Informatica 139 5
Nvidia Corp 4002 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
HP Inc. 5883 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Apple Inc 13154 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Red Hat 1378 3
Jabil - Джейбил 31 2
Tibco Software 94 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
GigaSpaces 3 2
Парадигма 169 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 2
ParAccel 3 2
Ростелеком - TData - ТДата 71 2
Ростелеком 10948 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Accenture plc 719 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
Nike 195 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Lehmann&Voss&Co 2 2
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 9 2
Evonik Industries 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
BMW Group 482 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Expedia Group 136 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 62 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Barclays 122 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Верный - торговая сеть 326 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 1
Citi - Citibank 158 1
Google Ventures - GV 37 1
Google Capital 7 1
Uber 357 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Руснарбанк КБ 9 1
Благосостояние НПФ 52 1
AgroScout 1 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Apache Software Foundation - ASF 231 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 7
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
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In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 319 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Data monetization - Монетизация данных 1965 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 4
Apache Hadoop 470 39
Cloudera Enterprise 12 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 10
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 9
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 9
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Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 51 6
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 5
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 5
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 4
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 4
Apache Cassandra 61 3
Cloudera CDP - Cloudera Data Platform 8 3
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 19 3
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 3
Cloudera Impala 3 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Azure 1526 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 3
Red Hat OpenShift 169 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 3
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 3
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 2
Oracle Engineered Systems 48 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 2
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 2
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 2
Stevens Tim - Стивенс Тим 5 4
Olson Mike - Олсон Майк 3 3
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 2
Гоц Роман 57 2
Степанюк Михаил 81 1
Петерсон Дмитрий 14 1
Свердлов Алексей 19 1
Burns Tom - Бернс Том 19 1
Рабкин Александр 5 1
Будник Александр 5 1
Горный Александр 44 1
Селиванов Юрий 5 1
Князев Николай 5 1
Сырцев Николай 3 1
Кулагин Дмитрий 14 1
Прусов Дмитрий 10 1
Копысов Виталий 64 1
Кравченко Сергей 13 1
Минофьев Сергей 8 1
Золотарев Сергей 14 1
Афонин Сергей 5 1
Дощенко Сергей 12 1
Попова Мария 141 1
Перепелкин Вадим 3 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Бабаев Денис 2 1
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 1
Кудж Станислав 52 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Florian von Walter - Флориан фон Вальтер 1 1
Аглицкий Антон 5 1
Суворкин Андрей 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Пустовой Максим 36 1
Козерог Константин 12 1
Паплински Павел 14 1
Хасанов Ильдар 3 1
Кутехов Сергей 6 1
Renski Boris - Ренски Борис 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Европа 24964 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Израиль 2856 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Туркмения - Туркменистан 456 1
Индийский океан - Персидский залив 234 1
Казахстан - Республика 6048 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Америка Южная 884 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Канада 5081 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Таджикистан - Республика 953 1
Монголия 382 1
Китай - Шанхай 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Закон Мура - Moore's law 214 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 2
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
PCWorld - PC World 47 1
GigaOM 71 1
InformationWeek 241 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
The Washington Post 350 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Allied Market Research 22 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 1
Dell EMC Education Services 2 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
ComNews Awards 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Oracle OpenWorld 65 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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