Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cloudera
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 71
Cloudera упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гоц Роман 24 2
|Перепелкин Вадим 3 1
|Князев Николай 4 1
|Сырцев Николай 3 1
|Кулагин Дмитрий 8 1
|Прусов Дмитрий 7 1
|Копысов Виталий 21 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Афонин Сергей 4 1
|Дощенко Сергей 11 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Бабаев Денис 2 1
|Кудж Станислав 5 1
|Buck Ian - Бак Йэн 10 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
|Florian von Walter - Флориан фон Вальтер 1 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Суворкин Андрей 2 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 11 1
|Батай Илья 14 1
|Путин Сергей 36 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Лобас Аркадий 9 1
|Петров Илья 3 1
|Струченко Алексей 6 1
|Ананьев Денис 6 1
|Чонг Хенг Хан 2 1
|Белоусов Максим 59 1
|Бычков Александр 39 1
|Иванов Сергей 173 1
|Залманов Андрей 29 1
|Яковлев Александр 21 1
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
|Соколов Александр 22 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Burns Tom - Бернс Том 18 1
|Рабкин Александр 5 1
|The Wall Street Journal 710 1
|Tom’s Hardware 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768604, в очереди разбора - 672288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768604, в очереди разбора - 672288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru