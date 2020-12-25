Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО У Intel забирают акции Компания Intel продаст принадлежащие ей акции разработчика ПО Cloudera на более чем $310 млн. Как сообщает издание Barron’s, Intel лишится этих активов в рамках соглашения, достигнутого с Cloudera 23 декабря 2020 г. Инициатива исходила от самой

Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию еделяемых хранилищ и/или виртуализации дата-центров. Еще одним частым способом хранения и обработки действительно больших массивов данных остаются облачные хранилища (например, AWS S3, ADLS или GCS). Cloudera — один из немногих оставшихся на рынке поставщиков, предоставляющих распределенное хранилище данных через HDFS. Кроме того, платформа Cloudera Data Platform (CDP) теперь также п

Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4). Об этом CNews сообщили в Teradata. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обеспечивает пользователям гибкость, позволяющую сократить время окупаемости

Bell Integrator и Cloudera стали партнерами Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщил о заключении партнерского соглашения с компанией Cloudera, специализирующейся в области управления корпоративными данными на базе технологии Apache Hadoop. Как сообщили CNews в Bell Integrator, компания обеспечит консалтинговое сопровождение,

Платформы для Big Data: сравнение вендоров Этой весной индустрия больших данных получила благотворные вливания капитала и положительные оценки аналитиков. Только в марте этого года Cloudera, разработчик платформы для анализа больших данных на базе Hadoop, привлекла $160 млн инвестиций венчурного капитала. Platfora, также специализирующаяся на разработке аналитических реше

Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными» Корпорация Oracle объявила о начале продаж оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance X4-2, который включает в себя полный технологический стек Cloudera Enterprise и содержит на 33% больше дисковой емкости, предлагая суммарную емкость в 864 ТБ на одну аппаратную стойку. Oracle Big Data Appliance X4-2 представляет собой комплексную плат

QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка компании Cloudera

Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron Компания AMD объявила о сертификации компанией Cloudera серверного кластера Colfax на базе процессоров AMD, который позволяет обрабатывать большие объемы данных без чрезмерных расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 выс

Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для опт