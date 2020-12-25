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Cloudera
СОБЫТИЯ
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|25.12.2020
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Intel теряет активы. Теперь она останется без акций крупного разработчика ПО
У Intel забирают акции Компания Intel продаст принадлежащие ей акции разработчика ПО Cloudera на более чем $310 млн. Как сообщает издание Barron’s, Intel лишится этих активов в рамках соглашения, достигнутого с Cloudera 23 декабря 2020 г. Инициатива исходила от самой
|14.10.2020
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Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию
еделяемых хранилищ и/или виртуализации дата-центров. Еще одним частым способом хранения и обработки действительно больших массивов данных остаются облачные хранилища (например, AWS S3, ADLS или GCS). Cloudera — один из немногих оставшихся на рынке поставщиков, предоставляющих распределенное хранилище данных через HDFS. Кроме того, платформа Cloudera Data Platform (CDP) теперь также п
|21.07.2015
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Teradata выпустила конфигурируемый ПАК для обработки больших данных Teradata Appliance for Hadoop
платформу нового поколения Teradata Appliance for Hadoop версии 5, которая является конфигурируемой, готовой к работе и предлагает на выбор последнюю версию Hadoop от Hortonworks (HDP 2.3) и впервые Cloudera (Cloudera Enterprises 5.4). Об этом CNews сообщили в Teradata. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обеспечивает пользователям гибкость, позволяющую сократить время окупаемости
|21.04.2015
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Bell Integrator и Cloudera стали партнерами
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, сообщил о заключении партнерского соглашения с компанией Cloudera, специализирующейся в области управления корпоративными данными на базе технологии Apache Hadoop. Как сообщили CNews в Bell Integrator, компания обеспечит консалтинговое сопровождение,
|02.04.2014
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Платформы для Big Data: сравнение вендоров
Этой весной индустрия больших данных получила благотворные вливания капитала и положительные оценки аналитиков. Только в марте этого года Cloudera, разработчик платформы для анализа больших данных на базе Hadoop, привлекла $160 млн инвестиций венчурного капитала. Platfora, также специализирующаяся на разработке аналитических реше
|14.11.2013
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Oracle Big Data Appliance X4-2 и Oracle Exadata Database Machine предлагают платформу для работы с «Большими данными»
Корпорация Oracle объявила о начале продаж оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Big Data Appliance X4-2, который включает в себя полный технологический стек Cloudera Enterprise и содержит на 33% больше дисковой емкости, предлагая суммарную емкость в 864 ТБ на одну аппаратную стойку. Oracle Big Data Appliance X4-2 представляет собой комплексную плат
|14.11.2012
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QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных»
Компания QlikTech, разработчик систем класса Business Discovery — бизнес-анализа, выполняемого конечными пользователями, объявила об интеграции инструмента QlikView Direct Discovery с Cloudera Impala, системой выполнения запросов в реальном времени для платформы Hadoop. По информации QlikTech, Cloudera Impala, последняя инновационная разработка компании Cloudera
|19.06.2012
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Cloudera сертифицировала серверный кластер Colfax на базе процессоров AMD Opteron
Компания AMD объявила о сертификации компанией Cloudera серверного кластера Colfax на базе процессоров AMD, который позволяет обрабатывать большие объемы данных без чрезмерных расходов. Кластер состоит из шести серверов Colfax CX2270-N4 выс
|25.01.2012
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Продукты Cloudera интегрированы в Oracle Big Data Appliance
Корпорация Oracle и компания Cloudera, разработчик программного обеспечения и поставщик услуг на базе Apache Hadoop, объявили о заключении соглашения о поставке дистрибутива и программных инструментов Apache Hadoop для опт
|11.11.2011
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NetApp выпустила готовое решение для платформы Hadoop
атформы Hadoop, которое позволит клиентам получить максимальную отдачу от внедрения Hadoop благодаря гибкости и производительности, а также добиться снижения TCO. NetApp объединила усилия с компанией Cloudera для распространения дистрибутива Cloudera Distribution, включающего платформу Apache Hadoop (CDH) и Cloudera Enterprise, абонентскую услугу, в которую входит Cloudera<
Cloudera и организации, системы, технологии, персоны:
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|PCWorld - PC World 47 1
|GigaOM 71 1
|InformationWeek 241 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|The Washington Post 350 1
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