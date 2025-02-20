Золотарев Сергей
Золотарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
|Russian Open Source Foundation 3 1
|ASF - Apache Software Foundation 207 1
|Кирюшин Сергей 83 2
|Анохин Сергей 64 2
|Гиацинтов Олег 10 2
|Лядов Кирилл 17 2
|Аншина Марина 78 2
|Белышков Леонид 18 2
|Состин Андрей 5 2
|Романов Алексей 48 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Шмид Александр 17 2
|Табаков Вадим 5 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 110 1
|Глазков Александр 138 1
|Гребенщиков Дмитрий 36 1
|Кучик Евгений 19 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 18 1
|Аникин Леонид 61 1
|Израйлев Иван 11 1
|Тен Антон 34 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|Балагаев Антон 4 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Малькова Лариса 16 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Сумманен Карл 4 1
|Емельянов Никита 7 1
|Демидов Михаил 133 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Паршин Максим 316 1
|Массух Илья 232 1
|Потокина Диана 1 1
|Заяц Антон 9 1
|Булгаков Виктор 12 1
|Сапронов Андрей 1 1
|IDC - International Data Corporation 4911 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
|Gartner - Гартнер 3561 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
|Juniper Research 526 1
|Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169090.
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