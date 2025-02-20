Золотарев Сергей

В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 1

Импортозамещение 2022 3

Каждая четвертая компания увеличит затраты на решения для работы с данными в 2022 году 1

В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1