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Индексная книга (каталог) CNews*
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Золотарев Сергей



20.02.2025 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2025 г. по версии CNews 1
16.01.2024 В Samsung Innovation Campus студенты обучаются работе с большими данными на продуктах Arenadata 1
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF» 1
Импортозамещение 2022 3
13.09.2022 Каждая четвертая компания увеличит затраты на решения для работы с данными в 2022 году 1
07.09.2022 Сергей Золотарёв -

Сергей Золотарёв, Arenadata: Многие крупные организации на волне импортозамещения пытаются «поиграть» в ИТ-производителей

 14
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
02.10.2019 Accenture и Arenadata объявили о выводе на рынок инновационной аналитической платформы 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
19.03.2013 Как справиться с «большими данными», и как на них заработать 1

Публикаций - 11, упоминаний - 27

Золотарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 238 8
SAP SE 5284 5
VK - Mail.ru Group 3458 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 344 3
Microsoft Corporation 24667 3
Oracle Corporation 6707 3
Broadcom - VMware - Greenplum 99 3
IBM - International Business Machines Corp 9447 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
Ростелеком 9746 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Yandex - Яндекс 7418 2
Intel Corporation 12218 2
Dell EMC 5036 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 2
ЕС-лизинг 22 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Accenture plc 682 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 1
Diasoft - Диасофт 884 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Visiology - Визиолоджи 72 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
КСК Технологии 43 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 1
Google LLC 11825 1
Xiaomi 1749 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
X Corp - Twitter 2848 1
Huawei 3950 1
AMD - Advanced Micro Devices 4247 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 792 1
SAS Institute 974 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
ByteDance 30 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
GitHub 829 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 2
Почта России ПАО 2119 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Росэнергобанк 34 2
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
Bayer AG - Байер 85 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 38 1
Генезис 18 1
JD.com - Jingdong Mall 88 1
Верный - торговая сеть 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5957 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2520 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5475 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1526 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
Правительство Челябинской области 64 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Russian Open Source Foundation 3 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6630 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4719 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2788 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6190 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2841 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9433 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 179 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6140 2
Оцифровка - Digitization 4570 2
Data monetization - Монетизация данных 1636 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24581 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6730 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6701 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11671 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3558 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3187 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 515 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5353 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2179 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 908 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 971 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 706 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 103 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 241 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 760 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Accenture Insights Platform 1 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 1
ETegro Therascale OCP 5 1
Microsoft Office 3752 1
Apache Hadoop 432 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 1
IBM Big Data 15 1
Linux OS 10017 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1272 1
Atlassian - Confluence 114 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 177 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Haulmont - Тезис СЭД 81 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Mattermost 11 1
Microsoft Windows 15722 1
Кирюшин Сергей 83 2
Анохин Сергей 64 2
Гиацинтов Олег 10 2
Лядов Кирилл 17 2
Аншина Марина 78 2
Белышков Леонид 18 2
Состин Андрей 5 2
Романов Алексей 48 2
Гимранов Ринат 122 2
Шмид Александр 17 2
Табаков Вадим 5 2
Копаев Геннадий 16 1
Мылицын Роман 110 1
Глазков Александр 138 1
Гребенщиков Дмитрий 36 1
Кучик Евгений 19 1
Вахмянин Иван 30 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Гутин Александр 18 1
Аникин Леонид 61 1
Израйлев Иван 11 1
Тен Антон 34 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Балагаев Антон 4 1
Зайчиков Илья 20 1
Коптелов Игорь 5 1
Малькова Лариса 16 1
Пронин Вячеслав 2 1
Сумманен Карл 4 1
Емельянов Никита 7 1
Демидов Михаил 133 1
Мишустин Михаил 683 1
Паршин Максим 316 1
Массух Илья 232 1
Потокина Диана 1 1
Заяц Антон 9 1
Булгаков Виктор 12 1
Сапронов Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Европа 21806 2
Земля - планета Солнечной системы 10401 2
Япония 13304 1
Россия - УФО - Свердловская область 1510 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 615 1
Россия - УФО - Челябинская область 1223 1
Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4908 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8084 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3189 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1593 2
НКО - Некоммерческая организация 507 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Экономический эффект 1072 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5867 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10994 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2445 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 673 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2381 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1221 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 639 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Английский язык 6658 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8756 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5422 1
Экзамены 433 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7876 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 703 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 839 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2175 1
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 121 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 2
Gartner - Гартнер 3561 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3226 1
Juniper Research 526 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 11 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 64 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2021 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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