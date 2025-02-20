Российский ИТ-рынок переживает этап бурного роста — компании активно наращивают экспертизу, конкурируют друг с другом, создают альтернативы зарубежному ПО и пытаются компенсировать дефицит специалистов. CNews Analytics назвал десять трендов ИТ-отрасли на 2025 г.

Тенденции ИТ-рынка

1. Темпы импортозамещения не снизятся

В ходе исследования, проведенного CNews Analytics в декабре 2024 г. 56% опрошенных экспертов выразили уверенность, что в 2025 г. темпы замещения иностранных ИТ-решений не снизятся, несмотря на истечение срока указа президента. Импортозамещение уже стало естественным трендом рынка и неотъемлемой частью экономической стратегии страны и продолжится, независимо от формальных требований. Сильное влияние на решения компаний оказывает санкционная атмосфера, из-за которой западные вендоры стремятся прекратить взаимоотношения с российскими контрагентами — возникают сложности с техподдержкой, расчетами, регуляторикой.

Кроме того, российские компании уже значительно инвестировали в замещение своей инфраструктуры, то есть уже сложились определенные рыночные механизмы и производственные цепочки, которые будут «подогревать тренд». Те, компании, что еще выжидали, примут окончательные решения по миграции в 2025 г., считают эксперты.

Некоторые респонденты отмечают, что основной выбор ИТ-решений уже был сделан, и на первый план в этом году выйдет налаживание работы — потребуется время на адаптацию новых систем, их внедрение и развитие. В целом же, от отрасли к отрасли и от продукта к продукту темпы импортозамещения разнятся. Основное напряжение останется в сфере промышленного софта, где аналоги только разрабатываются — так, промышленным PLM/CAE/CAD полноценных альтернатив все еще нет.

«На рынке нет предпосылок к снижению темпов импортозамещения, — отмечает Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft. — Наоборот, со временем этот процесс будет набирать обороты. Этому способствуют и меры регуляторов, и политика западных вендоров. Например, производитель виртуализации VMware объявил, что 2 октября 2025 г. наступит end of general support продукта vSphere версии 7.0. Именно ей сейчас пользуется большинство тех российских компаний, которые еще не начали миграцию. После этой даты версия 7.0 перестанет поддерживаться практически полностью — не будет никаких обновлений и патчей, в том числе по информационной безопасности. Заказать платную доработку системы в России легально невозможно, как и перейти на версию vSphere 8.0. В связи с этим работать с продуктом западного вендора становится все более рискованно для бизнеса. При этом пример VMware не единственный на рынке, постепенно усложняться будет работа со многими иностранными вендорами».

Еще один важный нюанс: проекты миграции занимают больше времени, чем планировалось, сроки сдвигаются и, скорее всего, текущие объемы импортозамещения сохранятся, как минимум, до 2028 г. Некоторые респонденты уверены, что импортозамещение по инерции будет продолжаться в горизонте 5–10 лет — даже в том случае, если санкции все же отменят.

В то же время на инвестиции в импортозамещение негативно повлияет повышение ключевой ставки Центробанка — компании вынуждены затягивать пояса. Треть респондентов считает, что в том числе по этой причине искать российские аналоги западным решениям в следующем году будут менее активно.

2. Крупных частных инфраструктурных проектов станет меньше

65% опрошенных считают, что стоит ожидать снижения числа новых частных инфраструктурных крупных проектов — политика ЦБ этому точно не способствует. Высокая ключевая ставка приводит к увеличению стоимости заимствований, экономической неопределенности и общему снижению интереса инвесторов. Компании будут вынуждены пересмотреть свои стратегии и ожидать более благоприятных условий для инвестиций, полагают эксперты.

Лишь 4,7% настроены оптимистично, а 23,6% осторожно предполагают, что резкого сокращения в 2025 г. все же не произойдет, хотя заморозка ожидается в 2026-м. В то же время участники рынка надеются, что высокую ключевую ставку компенсируют меры господдержки и государственно-частные партнерства.

«К сожалению, политика ЦБ РФ по охлаждению российской экономики действительно может привести к таким последствиям. Не исключено также и ухудшение условий для российского экспорта — в случае снижения спроса на сырье, как результат различных «Черных лебедей», которые могут прилететь на внешние рынки», — уверен Сергей Золотарёв, основатель и директор по стратегическому развитию Arenadata.

3. ИТ-рынок ждут слияния и поглощения

55% опрошенных уверены, что ИТ-рынок в 2025 г. ждет множество слияний и поглощений. Во-первых, говорит Ильдар Саттаров, гендиректор компании «Альянс перспективных технологий», экономическая нестабильность и высокая ключевая ставка, которые снижают доступность капитала, вынуждают компании объединять усилия для снижения издержек и сохранения конкурентоспособности. Во-вторых, уход международных игроков создал дефицит решений в отдельных сегментах рынка, который российские компании стремятся закрыть путем приобретения активов и технологий.

Стимулирующим фактором станет и растущий спрос на комплексные и сложные ИТ-решения, которые легче развивать в рамках объединенных структур. Крупные экосистемные игроки, так называемые «суперкомпании», продолжат наращивать свою экспертизу и продуктовые портфели, подминая под себя все новые сферы и разрастаясь «по горизонтали». Поглощения — это самый быстрый способ получения экспертизы и инновационного потенциала.

Особенно консолидация рынка коснется поставщиков облачных решений, разработчиков ПО, компаний, работающих в области ИИ, кибербезопасности — в общем, везде, где очень высокая конкуренция.

В то же время 30% респондентов считают, что большое количество сделок следует ожидать, скорее, в 2026–2027 гг. А 2025-й станет годом кооперации и координации усилий между компаниями — вместо традиционных сделок M&A, полагает ряд экспертов, будут формироваться новые холдинги и субхолдинги, работающие на принципах синергии и взаимодополняемости. Такие структуры будут создаваться через механизмы перекрестного владения акциями, что обеспечит условия для масштабирования и устойчивого роста.

4. Сохранится острый дефицит кадров

Подавляющее число экспертов (77%) считают, что кадровые проблемы сохранятся и в 2025 г., еще 19% — что и в последующие два года побороть недостаток высококвалифицированных специалистов не получится. Кадровый голод усиливают необходимость импортозамещения и рост числа проектов. Среди других причин — сложный рост, высокие требования в профессии, утечка кадров за рубеж, постоянные изменения в технологическом ландшафте, требующие новых компетенций, демографическая яма.

Вероятность наступления событий в российской ИТ-отрасли Структура ответов респондентов на вопрос «Оцените вероятность наступления следующих событий», % произойдет с высокой вероятностью в 2025 г. маловероятно в 2025 г. произойдет с высокой вероятностью в 2026-2027 гг. не произойдет Дефицит кадров сохранится 76,9 19,2 3,8 Новых крупных инфраструктурных проектов станет меньше 64,8 23,8 6,7 4,8 Темпы импортозамещения не снизятся 55,6 18,8 16,2 9,4 Российский ИТ-рынок ждут слияния и поглощения 55,0 29,2 13,3 2,5 ИТ-компаниям будет трудно обслуживать кредиты 52,9 24,0 11,5 11,5 Рост гособоронзаказа повлияет на объемы российского ИТ-рынка 42,2 32,4 14,7 10,8 ИТ-компании продолжат активно выходить на IPO 38,2 35,5 18,2 8,2 Экспорт российских ИТ-решений вырастет 35,9 31,6 22,2 10,3

На высоком уровне сохраняется дефицит высококвалифицированных кадров уровня middle и senior. Так, если для «джунов» соотношение количества резюме к вакансиям составляет 16, то для «сеньоров» — 0,5. Эксперты отмечают, что дефицит в стране сейчас может достигать 1 млн человек. Растет потребность в разработчиках, системных аналитиках, специалистах по данным и ИИ, DevOps-инженерах. Остро стоит проблема с кадрами и в ИБ.

Согласно данным Минцифры России, за последние пять лет количество выпускников ИТ-профиля выросло на 18%, и сейчас каждый десятый выпускник вуза получил образование в сфере информационных технологий. Однако баланс между спросом и предложением на рынке ИТ-специалистов, прогнозируют эксперты, установится примерно через 10 лет.

«В таких условиях важно реализовывать процессы в компании так, чтобы кадровый голод не имел на них большого влияния, формировать корпоративную политику для удержания сотрудников и обеспечения их комфортными условиями труда. Важно и тщательно выстраивать свой HR-бренд. В современных реалиях это — очень важный аспект развития компании на рынке работодателей», — отмечает Наталья Зейтениди, гендиректор «БФТ-холдинга»

«За последние два года на рынок вышло много новых ИТ-компаний и продуктов. Следующий год во многом будет для них решающим — нехватка ИТ-кадров и постоянный рост затрат на развитие вынудят слабых игроков покинуть рынок. Также мы ожидаем снижение спроса на внедрение новых ИТ-решений, что еще больше усилит конкуренцию на ИТ-рынке. Тем не менее, у сильных команд будет возможность либо присоединиться к крупным игрокам в результате сделок M&А, либо продолжить самостоятельную работу, кратно увеличив собственные усилия не только в области развития функциональности решений, но и построения эффективной системы маркетинга и продаж», — отмечает Александр Семёнов, генеральный директор компании «Корус консалтинг».

Самые востребованные технологии

5. Вырастет спрос на платформенные решения

В 2025 г. заказчики будут отдавать предпочтение платформенным решениям при построении своей ИТ-инфраструктуры — в это верят 59,6% респондентов, а 24% считают, что это станет трендом, скорее, в 2026–2027 гг.

Эксперты отмечают, что после ухода из России ведущих мировых разработчиков платформ корпоративного уровня заказная разработка решений под конкретного заказчика с нуля снова стала востребованной, но теперь эти же разработки, получив успешный опыт эксплуатации у крупных заказчиков, постепенно выводятся как продукты на внешний рынок — в итоге трансформируясь в платформы.

Большинство опрошенных убеждены, что тренд на платформенные решения прогрессирует, так как заказчикам требуются комплексный подход и готовые экосистемы, которые проще внедрять, поддерживать и масштабировать. Кроме того, главная проблема на сегодняшний день — это совместимость решений, а платформы — это полностью интегрированные решения, предоставляющие взаимоувязанный набор сервисов с одним центром компетенций и ответственности за все компоненты. Бизнес в итоге получает снижение издержек на эксплуатацию, предсказуемость и эффективность.

Виктор Урусов, гендиректор «Скала^р», отмечает, что в сфере корпоративной ИТ-инфраструктуры наблюдается фундаментальный сдвиг к платформенности.

«Компании активно переходят от фрагментарного замещения разрозненных ИТ-компонентов к комплексным решениям для построения технологически независимого ИТ-ландшафта. Развивается экосистемный подход в корпоративной ИТ-инфраструктуре, при этом особый акцент делается на создании модульных масштабируемых платформ с широкими возможностями кастомизации», — говорит собеседник CNews.

В целом эксперты прогнозируют заметный рост рынка платформ российских технологических гигантов, следом за которыми будут расти сервис-провайдеры с высокой экспертизой и большим штатом сотрудников. В то же время уровень кастомных разработок останется высоким для нестандартных бизнесов.

«Заказчики понимают, что при всем богатстве выбора отечественных решений выстраивать у себя нужно одну платформу, создавать экосистему, а не поддерживать «зоопарк». На рынке уже набирают силу несколько «экосистем», на базе которых корпорации смогут наращивать масштабы, привлекать инвестиции, ускорять разработку, получать новые рыночные возможности. Выбор, проверку «профпригодности» и внедрение технологических платформ самые дальновидные заказчики уже стартовали несколько лет назад, и эти задачи останутся актуальны в B2B-сегменте еще несколько лет», — отмечает Сергей Артёмов, директор по развитию супераппа для бизнеса eXpress.

6. Рынок облаков продолжит двузначный рост

В 2024 г., по оценкам аналитиков, более 40% российских организаций увеличили объем потребления облачных инфраструктур. Основными заказчиками стали ИТ, финтех и ритейл. Большинство опрошенных, 59,3%, верят в бурный рост облаков и в 2025 г., трендом 2026–2027 гг. его готовы назвать 20,3% респондентов.

Эксперты уточняют, что любовь к облакам — это общемировой тренд, и при всей склонности российских компаний к on-premise решениям, они от него не отстают. Интерес к облакам дополнительно подогревают нехватка готовой инфраструктуры (ограниченное количество свободных серверных мощностей), рост ее стоимости и логистики, а также высокая ключевая ставка ЦБ.

В то же время, если для средних и небольших компаний преимущества облаков очевидны, крупные участники рынка все еще остаются приверженными собственной ИТ-инфраструктуре, а не SaaS-решениям. Многие стараются развивать свои собственные облака, а не использовать услуги независимых провайдеров облачных сервисов.

Определенным ограничителем здесь выступают риски кибербезопасности, например, утечки информации, ответственность за которую ужесточилась. Именно поэтому компании, в основном государственные и представители ОПК, пытаются создавать свои защищенные мощности и тщательнее их контролировать.

7. Заказчики мигрируют на гибридную облачную инфраструктуру

Таким образом, выделяется и тренд на гибридную облачную инфраструктуру — 53,8% опрошенных уверены в том, что многие компании отдадут предпочтение ей в 2025 г. Гибридная инфраструктура сочетает преимущества публичных и корпоративных облаков, совмещает контроль ИТ-инфраструктуры с удобством и привлекательной экономикой публичных облачных сервисов, что подходит для многих заказчиков.

Ключевым драйвером перехода здесь становится растущий уровень безопасности отечественных решений, включая сертифицированные системы защиты данных и соответствие требованиям регуляторов.

Вячеслав Бархатов, гендиректор Axoft Global, отмечает, что чаще всего крупные заказчики выбирают гибридные облака из-за высокой отказоустойчивости системы, гибкой масштабируемости и скорости развертывания приложений. Им легко управлять данными, перемещая их, и контролировать информацию. Например, резервные копии можно вынести в публичное облако, а основные системы хранить самостоятельно, при этом не расширяя серверные мощности.

Таким образом, гибридные облачные инфраструктуры позволяют оставить у себя только конфиденциальные данные, а остальную информацию перенести во внешние дата-центры. Иными словами, локальные ресурсы можно использовать там, где это необходимо для соблюдения нормативных требований, и одновременно задействовать мощности облачных сервисов для оптимизации операций и повышения гибкости бизнеса.

8. Увеличатся инвестиции в ИБ-продукты

Подавляющее число опрошенных экспертов уверены в том, что компании увеличат инвестиции в продукты киберзащиты — так как требования к уровню информационной безопасности со стороны регулятора повышаются. На рост вложений повлияют и подорожание ИБ-софта, и увеличение массивов данных, с которыми работает бизнес.

41% респондентов уверены, что объем инвестиций вырастет на 15–30%, 25% прогнозируют рост до 15%. Почти 20% респондентов считают, что вложения компаний в киберзащиту в 2025-м году увеличатся в диапазоне от 30% до 60%. Еще 7% уверены, что рост может быть кратным — 120–200%.

Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab, называет и другие причины повышения интереса к информационной безопасности.

«Во-первых, это — агрессивность цифровой среды: частота атак остается высокой, не ослабевает хактивизм в попытках нанести репутационный и даже физический ущерб государству цифровыми методами, — отмечает эксперт. — Во-вторых, увеличивается зависимость бизнеса от технологий и их бесперебойной работы. Если к этому добавить вынужденные изменения ИТ-ландшафта большинства организаций, создающие новые риски и требующие новых проектов по их устранению, то можно с уверенностью сказать, что внимание к ИБ — это даже не тренд следующего года, а неотъемлемая часть актуальной повестки большинства компаний на ближайшие годы».

Некоторые эксперты уточняют, что в информационную безопасность уже вложили много денег, и поэтому у заказчиков сейчас в приоритете получение прикладной функциональности для автоматизации производственных процессов. Поэтому рост инвестиций в ИБ может сохраниться только у определенных отраслей, которые не могут без этого обойтись, — это, например, банковская сфера и компании, использующие широкий трафик данных с клиентами и абонентами. Производственные отрасли будут инвестировать в ИБ по мере необходимости, в соответствии с требованиями регуляторов.

Программное и аппаратное обеспечение

9. Low-code и no-code программирование станет популярнее

Low-code, no-code и гражданское программирование продолжат набирать обороты в России. 58,3% респондентов считают, что тренд в этом году сохранится, а 26,7% уверены, что в полную силу он разойдется в 2026–2027 гг. Основным драйвером станет дефицит высококвалифицированных разработчиков и потребность в быстром создании приложений.

У low-code и no-code решений значительно ниже порог входа в проект, скромнее требования к квалификации команды (а значит, и к зарплатам специалистов) — все это позволяет сократить сроки и стоимость внедрения для множества типовых задач. Активнее всего их будет использовать малый бизнес, ведь без особых навыков программирования реально создать простой интернет-магазин или написать типовую программу.

В то же время, отмечают эксперты, крупные компании, скорее, будут комбинировать LCNC с классической разработкой, так как у них есть свои минусы. Например, достаточно сложно вносить изменения в логику работы решения или интеграции с другими системами, без вмешательства разработчика в low-code решения почти невозможно что-то починить.

Респонденты сходятся во мнении, отмечая, что лучше всего такие решения подойдут для этапов PoC (проверка концепции продукта) или MVP (создание минимально жизнеспособного решения). Используя типовые компоненты, легко спланировать путь пользователя, протестировать гипотезу и получить первых клиентов. В целом, low-code и no-code подходит больше для процессных задач, которые не связаны со сложными архитектурными решениями или высоконагруженными платформами.

10. Российские производители электроники расширят производства

Большинство (58,1%) респондентов считает, что в 2025 г. это действительно возможно, 21% дает производителям еще три года «на раскачку», и только каждый пятый в успехи российской электронной индустрии верит с трудом.

Важным фактором расширения производств российских производителей электроники в 2025 г. станет господдержка через субсидирование и программы импортозамещения. В условиях санкций и ограничений на импорт российские компании стремятся заместить зарубежные компоненты и технологии, что, в свою очередь, формирует растущий спрос на отечественную электронику и полупроводники. Усиливает потребность в современных электронных компонентах также развитие цифровизации и внедрения новых технологий, таких, как, к примеру, интернет вещей.

Среди барьеров можно назвать зависимость российских производителей электроники от зарубежных высокотехнологичных комплектующих, которые становятся все менее доступными — эксперты напоминают, что по большей части компании сейчас делают, по сути, лишь крупноузловую сборку, а сами компоненты закупают. Негативно влияют на успехи российских производителей также дорогие кредиты и кадровый голод. Сыграть свою роль здесь может и Китай, если перехватит у российских конкурентов инициативу.

Несмотря на это, каждый второй опрошенный верит в то, что уровень локализации производства вычислительной техники будет расти — к этому подталкивают требования регуляторов и экономические реалии, так как компании стремятся создавать устойчивые цепочки поставок и снижать зависимость от импорта. Немаловажно и то, что локализация дает преимущества в конкурсах государственных компаний, что стимулирует производителей.

80% опрошенных также уверены, что в 2025 г. вырастут продажи российской вычислительной техники. Около трети полагают, что рост составит до 15%, четверть — что он достигнет 15–30%. Еще 23% считают, что можно ожидать роста от 30 до 60%. Такой скачок можно объяснить как повышенным спросом со стороны госсектора, так и устройством российского рынка вычислительной техники, на котором пока не так много игроков, так что выход любого нового отечественного решения значительно меняет его ландшафт.

Для устойчивого роста, резюмируют эксперты, российским производителям электроники нужно продолжать инвестировать в инновации, развивать собственные технологии и укреплять кооперацию внутри страны.

Об исследовании

Цель ежегодного исследования CNews Analytics — выявить главные тенденции российского ИТ-рынка. В рамках исследования этого года аналитики издания опросили 129 респондентов, представителей ИТ-компаний и компаний-заказчиков из самых разных отраслей: ИТ, телеком, образование, финансы, машиностроение, строительство, медицина, ритейл, PR, консалтинг.

Анкета состояла из закрытых и открытых вопросов и делилась на блоки с вопросами о динамике российского ИТ-рынка, вероятности наступления различных событий в индустрии, технологических трендах, перспективах программного и аппаратного обеспечения. Делились респонденты также своими ожиданиями в горизонте 5–7 лет.

Эксперты, принимающие участие в исследовании, также делятся своей оценкой динамики рынка в завершающемся году и прогнозом на предстоящий. На их основе формируется «Индекс CNews», который отражает ожидания участников рынка. Об этом в ближайшее время читайте подробнее в статье «Индекс CNews: большинство экспертов предсказывают российскому ИТ-рынку рост в 2025 г».