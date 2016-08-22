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ETegro Technologies
ЕТегро Текнолоджис



22.08.2016 «Техносерв» модернизировал СХД одного из крупнейших в мире хранилищ гидрометеоинформации 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
28.04.2015 ETegro Technologies и «НТЦ ИТ Роса» займутся разработкой новых импортонезависимых серверных решений 4
03.04.2015 Mirantis планирует за пять лет получить половину российского рынка частных корпоративных облаков 1
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения 5
05.03.2015 ETegro Technologies и «Мирантис» объединили усилия по продвижению OpenStack в России 4
09.10.2014 ETegro Technologies представила свои новые продукты для дата центров 7
06.08.2014 ETegro Technologies договорилась о сотрудничестве с Cumulus Networks 5
27.02.2014 ETegro представил новое решение для инфраструктуры облачных ЦОДов на базе концепции Open Compute Project 5
12.12.2013 ETegro Technologies предложила новый настольный микросервер для малых компаний 3
24.07.2013 ETegro представила новую СХД 2
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 2
25.03.2013 ETegro представит новое оборудование для задач Big Data на конференции CNews 26 марта 2
21.11.2012 Серверы ETegro Hyperion на базе Intel Xeon E5-2600 поддерживают протокол Data Center Management Interface 5
03.10.2012 ETegro Technologies представила новое комплексное решение для оснащения облачных ЦОДов 3
25.04.2012 ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600 4
15.03.2012 ETegro представила новый 2-процессорный сервер на базе Intel Xeon E5-2600 6
03.08.2011 Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 2
02.08.2011 Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 3
25.07.2011 Сервер ETegro Hyperion RS130 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008 5
15.06.2011 ETegro Technologies представила 4-процессорный сервер на базе Intel Xeon E7 4
27.05.2011 ETegro выпустила Ethernet-коммутатор Aegis RS200 2
13.04.2011 Intel анонсировала в России новые серверные процессоры Intel Xeon 2
12.04.2011 ETegro анонсировала 4-процессорный сервер ETegro Hyperion RS530 G3 на базе Intel Westmere-EX 7
11.02.2011 В «Совтест АТЕ» модернизирована ИТ-инфрастуктура на базе серверного оборудования ETegro Technologies 6
30.09.2010 ETegro Technologies представил 4-х процессорный сервер корпоративного уровня на базе процессоров Intel Xeon серии 7500 4
16.08.2010 ETegro Technologies начинает поставки 4-процессорных серверов на базе AMD Opteron 6100 11
26.05.2010 ETegro предлагает отказоустойчивую ферму виртуализации на базе Microsoft Hyper-V для СМБ 8
21.04.2010 ETegro выпустила две новые модели серверов G4 на базе AMD Opteron 6100 4
09.03.2010 Fastor NS200 G3 — новая модульная система хранения данных от ETegro 5
10.02.2010 Двухпроцессорный сервер ETegro Hyperion RS120 G3 сертифицирован под Windows Server 2008 R2 3
18.01.2010 ETegro выпустила новый многофункциональный сервер на базе Intel Xeon 5500 3
17.09.2009 ETegro запустила в производство серверы на базе четырех 6-ядерных процессоров AMD 4
15.07.2009 ETegro начала продажи серверов на базе 6-ядерных процессоров AMD 4
08.07.2009 ETegro Technologies обновила линейку сетевых хранилищ ETegro Fastor NS для СМБ 1
24.11.2008 ETegro и ALT Linuх расширили сотрудничество в области СПО 8
11.11.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-директоры за SOA и свободное ПО 1
31.10.2008 CNews FORUM 2008: ИТ-директоры о кризисе 1
29.08.2008 CNews FORUM 2008: подробнее о темах и докладчиках 1
04.08.2008 Завершилась пятая конференция разработчиков СПО 2

Публикаций - 57, упоминаний - 185

ETegro Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAS Institute 631 18
AMD - Advanced Micro Devices 1826 18
Intel Corporation 4546 17
Microsoft Corporation 12409 7
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 307 6
Oracle Corporation 3602 6
Novell 258 5
Dell EMC 2626 5
HP Inc. 3208 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 419 3
Армада 314 3
Citrix Systems 609 3
IBM 3892 3
4205 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
Крок 1261 2
Orange S.A. 498 2
ГКС - Группа компаний Систематика 228 2
RMC - Russian Mining Center - Радиус груп - Radius Group 15 2
VMware 1863 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2945 2
Dr.Web - Доктор Веб 1042 2
Facebook 3947 2
Aquarius - Аквариус 223 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
ФОРС - Центр разработки 202 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 176 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 287 1
Сервионика - Servionica 164 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Скай Линк - Skylink 650 1
Tandberg Data 3 1
Парус 221 1
Supermicro 67 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 185 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 164 1
Связь инжиниринг 14 1
Google LLC 7931 1
Utilex - Утилекс 15 1
HP 3Com 70 1
Утконос 100 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Газпромбанк - ГПБ 706 1
Интер РАО ПАО 179 1
ВТБ24 597 1
Сургутнефтегаз - СНГ 130 1
Bayer AG - Байер 37 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 73 1
Wells Fargo 29 1
ЕС-лизинг 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 94 2
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 2
Президент Российской Федерации 1460 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 138 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 33 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 18
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 284 17
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 14
Gigabit Ethernet 412 12
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 29 10
DDR - Double data rate 1111 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 344 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 6
SFF - Small Form Factor 53 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 6
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 202 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 302 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 357 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 3
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 155 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 241 3
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 3
JBOD - just a bunch of disks 43 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 158 3
Сервер - Серверные платформы 187 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 3
BMC - Baseboard Management Controller 50 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 124 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 185 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 638 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 144 2
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 233 2
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 164 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 358 2
OpenStack 348 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 483 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 334 2
Big Data - Большие данные 1138 2
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 67 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 262 2
ETegro Hyperion - серия серверов 31 31
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 558 19
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 136 12
ETegro Fastor - серия СХД 9 9
ETegro Therascale OCP 5 5
Intel Xeon E 43 5
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 5
Linux OS 4553 4
Microsoft Windows Server 2008 211 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 508 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 309 3
ETegro Aegis - серия коммутаторов 3 3
ETegro Eos - серия коммутаторов 3 3
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 146 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 315 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 485 2
ЭЛАР Саперион 22 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 2
SUSE Linux 58 1
Microsoft Windows Server 2003 178 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 22 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
Intel Core Celeron Sandy Bridge 116 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 96 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 14 1
Intel Core 2 Duo 352 1
Microsoft Project Server 11 1
Dr.Web Mail Security Suite 22 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 125 1
ЭЛАР ПланСкан 83 1
Microsoft Windows Embedded 84 1
Mirantis OpenStack - MOS 8 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 12 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
ETegro G - серия серверов 1 1
Java - Язык программирования 1258 1
IBM DB2 166 1
IBM Watson 105 1
Google Android 10773 1
Apple iOS 5750 1
Изумрудов Олег 18 11
Паршин Максим 146 3
Михайлов Алексей 39 3
Алкснис Виктор 56 2
Кузнецов Сергей 92 2
Путин Владимир 1877 2
Юсупов Ренат 82 2
Безруков Валерий 10 2
Казак Максим 104 2
Сенаторов Михаил 39 2
Кржешовская Юлия 14 2
Ершова Элеонора 33 1
Пенязь Дмитрий 12 1
Викентий Францев 7 1
Урусов Виктор 43 1
Шмид Александр 18 1
Михеев Андрей 6 1
Широких Алексей 70 1
Романов Алексей 34 1
Демидов Михаил 132 1
Богатов Антон 73 1
Попова Мария 78 1
Золотарев Сергей 5 1
Жириновский Владимир 11 1
Шибанов Владимир 19 1
Боковой Александр 2 1
Молодцов Александр 9 1
Городилов Михаил 17 1
Гимранов Ринат 58 1
Солдатов Алексей 78 1
Беленький Александр 21 1
Новодворский Алексей 97 1
Анохин Сергей 41 1
Кирюшин Сергей 54 1
Никифоров Николай 1127 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 4
Турция - Турецкая республика 1000 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 3
Европа Восточная 1850 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 121 3
Россия - СФО - Новосибирск 2140 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 655 2
Россия - ЦФО - Калужская область 605 2
Австралия - Австралийский Союз 1225 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 1
Северная Америка 1519 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 1
Латвия - Латвийская Республика 486 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 538 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 1
Европа 4102 1
Ближний Восток 1593 1
Африка - Африканский регион 1608 1
Азия - Азиатский регион 1642 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 292 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 471 1
Великая Отечественная война 135 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
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