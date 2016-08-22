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ETegro Technologies
ЕТегро Текнолоджис
Публикаций - 57, упоминаний - 185
ETegro Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 33 2
|Изумрудов Олег 18 11
|Паршин Максим 146 3
|Михайлов Алексей 39 3
|Алкснис Виктор 56 2
|Кузнецов Сергей 92 2
|Путин Владимир 1877 2
|Юсупов Ренат 82 2
|Безруков Валерий 10 2
|Казак Максим 104 2
|Сенаторов Михаил 39 2
|Кржешовская Юлия 14 2
|Ершова Элеонора 33 1
|Пенязь Дмитрий 12 1
|Викентий Францев 7 1
|Урусов Виктор 43 1
|Шмид Александр 18 1
|Михеев Андрей 6 1
|Широких Алексей 70 1
|Романов Алексей 34 1
|Демидов Михаил 132 1
|Богатов Антон 73 1
|Попова Мария 78 1
|Золотарев Сергей 5 1
|Жириновский Владимир 11 1
|Шибанов Владимир 19 1
|Боковой Александр 2 1
|Молодцов Александр 9 1
|Городилов Михаил 17 1
|Гимранов Ринат 58 1
|Солдатов Алексей 78 1
|Беленький Александр 21 1
|Новодворский Алексей 97 1
|Анохин Сергей 41 1
|Кирюшин Сергей 54 1
|Никифоров Николай 1127 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 3
|CNews TV 471 3
|N+1 - Издание 96 1
|Российская газета 100 1
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|CNews Analytics 2239 2
|Gartner 2285 2
|ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 4 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru