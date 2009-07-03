Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интертех НЦИТ Научный Центр Интернет-Технологий
СОБЫТИЯ
|03.07.2009
|
ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP
Российская консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» сообщила о том, что объединенная металлургическая компания (ОМК) ввела в эксп
|15.04.2009
|
IBM и «Интертех» создали решение для управление НСИ
Компания IBM и российская консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» выполнили проект по созданию типового решения для управления нормативно-справ
|26.03.2008
|
НЦИТ «Интертех» продемонстрировал электронные аукционы в режиме онлайн
Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно со специалистами НЦИТ «Интертех», специализированной организации по подготовке и проведению открытых аукционов
|19.02.2008
|
«Интертех» поможет эффективно управлять НСИ: новый Ontologic
НЦИТ «Интертех», в рамках развития продуктовой линейки Ontologic, объявил о выходе новой версии про
|19.12.2006
|
ЦПП "Интертех" подвел итоги работы за 2006 г.
В декабре центр профессиональной подготовки (ЦПП) компании «Интертех», российской консалтинговой компании, оказывающей комплексные услуги по развитию бизнеса крупных и средних компаний, а также построению АИС для решения производственных задач промышлен
|11.12.2006
|
НЦИТ "Интертех" стал членом ECCMA
уальной информации о мировых тенденциях, новых подходах к каталогизации в мире. Таким образом, для «Интертеха» членство в ECCMA – это возможность продвижения своих технологий и «ноу-хау» в обла
|05.12.2006
|
НЦИТ "Интертех" провел первые открытые электронные торги для правительства Москвы
а г. Москвы. Электронные аукционы проводились на «Электронной Торговой Площадке» ИНМАРСИС (оператор НЦИТ «Интертех»). ЭТП ИНМАРСИС, приведенная в соответствие с требованиями Федерального закона
|10.10.2006
|
"Интертех" создает единый справочник МТР "Интегра"
оречивой, унифицированной информацией ее функциональных пользователей. В рамках проекта специалисты НЦИТ «Интертех» подготовят техническую документацию, корпоративный стандарт, регламент и мето
|04.10.2006
|
НЦИТ ИНТЕРТЕХ поможет проводить московские аукционы
теризующим качество услуг и ценовые показатели предложений участников. В первом лоте победу одержал НЦИТ ИНТЕРТЕХ, получив статус специализированной организации города Москвы по проведению аукц
|15.07.2005
|
Дмитрий Гулько: На ИТ-рынке сегодня нельзя играть в одиночку
иторговой» площадкой? Дмитрий Гулько: «Инмарсис» – еще один пример отраслевой «всеядности» решений «Интертеха». На площадке представлены практически все средние и крупные промышленные предприят
|25.04.2005
|
"Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"
НЦИТ «Интертех» приступил к созданию Единого Справочника и Корпоративного Классификатора материально-технических ресурсов «Трубной Металлургической Компании». Первым объектом проектных работ стал Вол
|14.04.2005
|
"Интертех" выпустил продукты для управления нормативно-справочной информацией
Разработчик информационных систем «Интертех» объявил о выходе сразу нескольких новых продуктов в рамках развития своей продуктовой линейки Ontologic. Развитие получили библиотеки мастер-данных (нормативно-справочной информации,
|31.03.2005
|
SAP и "Интертех" создали решение для управления нормативно-справочной информацией
Компания SAP в странах СНГ и Балтии и разработчик информационных систем НЦИТ «Интертех» объявили о начале реализации проекта по созданию типового решения для управле
Интертех НЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Клепцов Игорь 3 3
|Гулько Дмитрий 3 2
|Гребнев Андрей 2 2
|Выволокин Дмитрий 2 2
|Монахова Елена 6 2
|Тимофеев Евгений 7 2
|Беззубцев Олег 7 1
|Савицкий Сергей 4 1
|Клыпа Сергей 1 1
|Ледковский Павел 1 1
|Зубков Юрий 1 1
|Фишер Александр 3 1
|Левертов Кирилл 2 1
|Мендус Валерий 5 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Сальников Юрий 2 1
|Чебанюк Юрий 1 1
|Иващенко Владимир 1 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Ровных Евгений 3 1
|Губанова Наталья 1 1
|Ковалева Ольга 5 1
|Сафиуллин Дамир 1 1
|Трапезин Александр 3 1
|Гельманов Игорь 1 1
|Соковнин Александр 1 1
|Дельник Александр 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Чехонин Антон 66 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Сыкулев Андрей 84 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Калинин Александр 178 1
|Жуков Олег 25 1
|Кириченко Игорь 52 1
|Калина Роман 62 1
|Солдатов Алексей 101 1
|Бобровников Борис 104 1
|Суворов Александр 19 1
|Казак Максим 162 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 8
|ЭнергоРынок 8 2
|РБК ТВ - телеканал 82 1
