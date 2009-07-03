Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Интертех НЦИТ Научный Центр Интернет-Технологий

Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.07.2009 ОМК внедрил систему управления НСИ на базе платформы SAP

Российская консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» сообщила о том, что объединенная металлургическая компания (ОМК) ввела в эксп
15.04.2009 IBM и «Интертех» создали решение для управление НСИ

Компания IBM и российская консалтинговая группа НЦИТ «Интертех» выполнили проект по созданию типового решения для управления нормативно-справ
26.03.2008 НЦИТ «Интертех» продемонстрировал электронные аукционы в режиме онлайн

Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно со специалистами НЦИТ «Интертех», специализированной организации по подготовке и проведению открытых аукционов
19.02.2008 «Интертех» поможет эффективно управлять НСИ: новый Ontologic

НЦИТ «Интертех», в рамках развития продуктовой линейки Ontologic, объявил о выходе новой версии про
19.12.2006 ЦПП "Интертех" подвел итоги работы за 2006 г.

В декабре центр профессиональной подготовки (ЦПП) компании «Интертех», российской консалтинговой компании, оказывающей комплексные услуги по развитию бизнеса крупных и средних компаний, а также построению АИС для решения производственных задач промышлен
11.12.2006 НЦИТ "Интертех" стал членом ECCMA

уальной информации о мировых тенденциях, новых подходах к каталогизации в мире. Таким образом, для «Интертеха» членство в ECCMA – это возможность продвижения своих технологий и «ноу-хау» в обла
05.12.2006 НЦИТ "Интертех" провел первые открытые электронные торги для правительства Москвы

а г. Москвы. Электронные аукционы проводились на «Электронной Торговой Площадке» ИНМАРСИС (оператор НЦИТ «Интертех»). ЭТП ИНМАРСИС, приведенная в соответствие с требованиями Федерального закона
10.10.2006 "Интертех" создает единый справочник МТР "Интегра"

оречивой, унифицированной информацией ее функциональных пользователей. В рамках проекта специалисты НЦИТ «Интертех» подготовят техническую документацию, корпоративный стандарт, регламент и мето
04.10.2006 НЦИТ ИНТЕРТЕХ поможет проводить московские аукционы

теризующим качество услуг и ценовые показатели предложений участников. В первом лоте победу одержал НЦИТ ИНТЕРТЕХ, получив статус специализированной организации города Москвы по проведению аукц
15.07.2005 Дмитрий Гулько: На ИТ-рынке сегодня нельзя играть в одиночку

иторговой» площадкой? Дмитрий Гулько: «Инмарсис» – еще один пример отраслевой «всеядности» решений «Интертеха». На площадке представлены практически все средние и крупные промышленные предприят
25.04.2005 "Интертех" создаст классификатор МТР "Трубной Металлургической Компании"

НЦИТ «Интертех» приступил к созданию Единого Справочника и Корпоративного Классификатора материально-технических ресурсов «Трубной Металлургической Компании». Первым объектом проектных работ стал Вол
14.04.2005 "Интертех" выпустил продукты для управления нормативно-справочной информацией

Разработчик информационных систем «Интертех» объявил о выходе сразу нескольких новых продуктов в рамках развития своей продуктовой линейки Ontologic. Развитие получили библиотеки мастер-данных (нормативно-справочной информации,

31.03.2005 SAP и "Интертех" создали решение для управления нормативно-справочной информацией

Компания SAP в странах СНГ и Балтии и разработчик информационных систем НЦИТ «Интертех» объявили о начале реализации проекта по созданию типового решения для управле

Публикаций - 52, упоминаний - 92

Интертех НЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5441 13
IBM - International Business Machines Corp 9557 10
Oracle Corporation 6882 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 5
Microsoft Corporation 25266 5
Крок - Croc 1815 5
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1221 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 4
Гранит-Центр НПП 47 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 4
eHouse 68 4
Cisco Systems 5225 3
9037 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Citrix Systems 840 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 3
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
ПМСофт 60 3
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 3
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 2
Каталит 2 2
Dell EMC 5096 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
HP Inc. 5764 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Directum - Директум 1172 2
SAP CIS - САП СНГ 864 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 98 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 2
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 7
Татнефть 239 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 506 5
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 12 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 4
Роснефть НК - нефтяная компания 529 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1663 4
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 4
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 563 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 3
Арконада ГК - Линия тока ФЛМ - федеральная линия магазинов 16 2
Домотехника 5 2
Эльтехника 2 2
Мадифарм 2 2
МВ-Маркет 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 2
Газпром ПАО 1420 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 349 2
Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз - ГПН ННГ 3 1
Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 13 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Роснефть - РН-Рязанский НПЗ - Рязанский нефтеперерабатывающий завод - Рязанская нефтеперерабатывающая компания - РНПК, РНПЗ - Рязаньнефтепродукт 10 1
РУС-Инжиниринг - RUS-Engineering - Ростов-инжиниринг 1 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
РБК Центр 16 1
Еврохим МХК - Еврохим БМУ - Еврохим Белореченские Минудобрения 9 1
Минудобрения 7 1
Сибур Холдинг - СИБУР НГХК - Новоуренгойский газохимический комплекс 3 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - МГОК - Михайловский ГОК им. А.В. Варичева - Михайловский горно-обогатительный комбинат 20 1
Газпром добыча Оренбург - Оренбурггазпром - Оренбургский гелиевый завод 11 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 4
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 3
Мосгордума - Московская городская Дума 145 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 259 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 2
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 7 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Мосгортранс ГУП 127 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 527 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 92 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 369 1
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 597 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 13
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 694 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4927 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 6
Стандартизация - Standardization 2243 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 985 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 4
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 374 4
Управляемость - Manageability 1956 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5282 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7640 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 690 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 331 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 16
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 9
SAP NetWeaver 156 8
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 4
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 4
SAP NetWeaver MDM - SAP NetWeaver Master Data Management 4 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
Интертех НЦИТ - Ontologic - Онтологик 2 2
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 14 2
IBM InfoSphere DataStage - Ascential Software - Ascential DataStage 17 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 925 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
eHouse eMatrix 17 1
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
Dell Latitude On 1 1
SAP SEM - SAP Strategic Enterprise Management 18 1
SAS High-Performance Analytics 4 1
Oracle PIM Data Hub - Oracle Product Information Management Data Hub 9 1
Cognitive Лот - Cognitive Lot 11 1
ЦОДУМ - Smart DCIM - SmartDCIM 1 1
Microsoft Office 3969 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 1
Qlik Qlikview 118 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 206 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Клепцов Игорь 3 3
Гулько Дмитрий 3 2
Гребнев Андрей 2 2
Выволокин Дмитрий 2 2
Монахова Елена 6 2
Тимофеев Евгений 7 2
Беззубцев Олег 7 1
Савицкий Сергей 4 1
Клыпа Сергей 1 1
Ледковский Павел 1 1
Зубков Юрий 1 1
Фишер Александр 3 1
Левертов Кирилл 2 1
Мендус Валерий 5 1
Якимовец Валерий 4 1
Сальников Юрий 2 1
Чебанюк Юрий 1 1
Иващенко Владимир 1 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Ровных Евгений 3 1
Губанова Наталья 1 1
Ковалева Ольга 5 1
Сафиуллин Дамир 1 1
Трапезин Александр 3 1
Гельманов Игорь 1 1
Соковнин Александр 1 1
Дельник Александр 1 1
Никифоров Николай 1136 1
Чехонин Антон 66 1
Дегтев Геннадий 270 1
Сыкулев Андрей 84 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Калинин Александр 178 1
Жуков Олег 25 1
Кириченко Игорь 52 1
Калина Роман 62 1
Солдатов Алексей 101 1
Бобровников Борис 104 1
Суворов Александр 19 1
Казак Максим 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 3
Казахстан - Республика 5813 2
Европа 24653 2
Япония 13556 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1213 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2119 2
Украина 7801 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 603 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 677 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 362 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1675 2
Россия - ЦФО - Брянская область 383 2
Россия - УФО - Тюменская область 1262 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 66 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 1
Россия - СФО - Томская область - Северск 72 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Сингапур - Республика 1908 1
Европа Восточная 3123 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 10
МТР - Материально-технические ресурсы 67 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 8
Энергетика - Energy - Energetically 5530 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 5
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 5
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1356 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5876 4
Экономический эффект 1218 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Английский язык 6882 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 8
ЭнергоРынок 8 2
РБК ТВ - телеканал 82 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3614 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 4
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 3
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще