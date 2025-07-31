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Минэкономразвития РФ ФЦК Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
Федеральный Центр Компетенций – российская консалтинговая компания, предоставляющая спектр услуг в сегментах производственного, управленческого и ИТ-консалтинга, а также в сфере обучения специалистов и тренеров по бережливому производству (Академия производительности). ФЦК создана в 2017 году для предоставления услуг бизнесу в целях повышения производительности труда. Компания является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий и курирует развитие региональных центров компетенций в 70 регионах РФ.
ФЦК – это более 350 высококлассных экспертов и тренеров с опытом работы на производстве более 10 лет. В портфеле ФЦК более 1 000 завершенных проектов работы на предприятиях в самых разных отраслях (более 600 ОКВЭД). Вклад работы экспертов ФЦК на этих проектах дополнительно принес в ВВП России более 150 млрд рублей. Данные 2023 года.
УПОМИНАНИЯ
Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Истомин Константин 58 1
|Рубцов Иван 16 1
|Омехин Илья 6 1
|Зотов Алексей 56 1
|Соломон Николай 3 1
|Сергеев Владимир 2 1
|Крылатов Константин 1 1
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