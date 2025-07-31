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Минэкономразвития РФ ФЦК Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда

Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда

Федеральный Центр Компетенций – российская консалтинговая компания, предоставляющая спектр услуг в сегментах производственного, управленческого и ИТ-консалтинга, а также в сфере обучения специалистов и тренеров по бережливому производству (Академия производительности). ФЦК создана в 2017 году для предоставления услуг бизнесу в целях повышения производительности труда. Компания является оператором национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий и курирует развитие региональных центров компетенций в 70 регионах РФ. 

ФЦК – это более 350 высококлассных экспертов и тренеров с опытом работы на производстве более 10 лет. В портфеле ФЦК более 1 000 завершенных проектов работы на предприятиях в самых разных отраслях (более 600 ОКВЭД). Вклад работы экспертов ФЦК на этих проектах дополнительно принес в ВВП России более 150 млрд рублей. Данные 2023 года.

 

УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов 2
16.10.2023 «К2тех» импортозаместил Microsoft в инфраструктуре Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) 2
07.09.2022 Константин Истомин, Directum: Топ-5 потребностей клиентов по управлению документами и процессами в 2022 году 1
21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
17.06.2021 ФЦК и «Крок» заключили соглашение о сотрудничестве 1
19.12.2006 ЦПП "Интертех" подвел итоги работы за 2006 г. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 2
OpenText 211 1
Directum - Директум 1138 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
Цифра ГК 2497 1
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 12 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2204 1
Microsoft Corporation 24976 1
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Nextcloud 30 1
К2Тех 187 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 962 2
Северсталь ПАО - Severstal 526 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7803 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
АФК Система - БФГ - Биннофарм Групп 11 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
АльфаСтрахование СГ 335 1
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
РУС-Инжиниринг - RUS-Engineering - Ростов-инжиниринг 1 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 28 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3019 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12293 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 686 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 118 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 58 1
Центр ВНИИ ФГУП - ФЦК ГК РФ - Федерального центра каталогизации 3 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 246 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
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