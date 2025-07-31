Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Голубков Сергей


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов 1
31.07.2025 «Азбука вкуса» внедрила робота-инвентаризатора от «Яндекс Роботикс» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Голубков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8070 2
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 14 2
KUKA Robotics 36 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 2
СТА Карго 7 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3251 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4420 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5734 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2568 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4415 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1896 2
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 288 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14317 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4590 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1961 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1239 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 236 1
Чекушов Роман 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7752 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1144 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5229 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2022 1
Национальный проект - Средства производства и автоматизации 7 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 1
Экономический эффект 1152 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: