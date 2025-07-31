Получите все материалы CNews по ключевому слову
Голубков Сергей
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|«Яндекс» начал предлагать предприятиям своих роботов по подписке за пару миллионов 1
|31.07.2025
|«Азбука вкуса» внедрила робота-инвентаризатора от «Яндекс Роботикс» 1
Голубков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8070 2
|Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 14 2
|KUKA Robotics 36 1
|Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 2
|СТА Карго 7 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2033 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152679 1
