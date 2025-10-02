Разделы

Ритейл
|

«Азбука вкуса» выбрала роботов Evocargo

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» совместно с разработчиком автономного транспорта «ЭвоКарго» запустила грузовики без водителей на объекте ритейлера в Истре. Грузовики Evocargo N1, управляемые искусственным интеллектом, работают 7 дней в неделю без выходных.

Внедрение автономного электротранспорта соответствует стратегии «Азбуки вкуса» минимизировать воздействие на окружающую среду и поддерживать устойчивое развитие. Ранее компания одной из первых в отрасли отказалась от печатных чеков, а также на постоянной основе делает шаги для сокращения объема используемой для продукции тары. В свою очередь, автономные электрогрузовики способствуют снижению углеродного следа бизнеса, так как работают на экологичном и возобновляемом источнике энергии — электричестве.

Транспорт «ЭвоКарго» оснащен технологиями искусственного интеллекта, которые собирают и анализируют данные с разнообразных сенсоров и принимают решения о максимально безопасном движении грузовика. Алгоритмы ИИ учитывают множество факторов, таких как текущая дорожная ситуация и прогнозируемые траектории других участников дорожного движения, в результате чего грузовик движется эффективно и безопасно.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Мы сделали ещё один шаг в сторону роботизации складских процессов, запустив роботов-грузовиков, которые перемещают грузы между строениями нашего РЦ. Это инновационное решение поможет нам оптимизировать логистику, снизить нагрузку на окружающую среду и обеспечить ещё более бесперебойную работу всей цепочки поставок», – отметил Сергей Голубков, вице-президент по логистике компании «Азбука вкуса».

«Совместно с крупнейшей в стране сетью продуктовых супермаркетов премиум-класса мы формируем новые стандарты логистики в сфере ритейла. Будучи лидерами в наземных беспилотных грузоперевозках, мы рады обеспечивать нашим клиентам экономические преимущества и логистические решения, поддерживающие устойчивое развитие отрасли», — сказал Василий Жуков, заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго».

