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«Азбука вкуса» внедрила робота-инвентаризатора от «Яндекс Роботикс»

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» запустила на своем московском складе робота-инвентаризатора собственной разработки «Яндекс Роботикс». Устройство автоматически проверяет, какие товары в наличии, сверяет данные с системой управления складом (WMS) и позволяет оперативно вносить корректировки при несоответствиях. Это ускорило процесс инвентаризации и снизило число ошибок. В будущем ритейлер рассматривает возможность внедрения роботов на другие склады. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Инвентаризатор от «Яндекс Роботикс» работает на складе «Азбуки вкуса» по модели подписки – проводит проверку товаров дважды в неделю. Устройство имеет лидар, камеры и два типа сенсоровультразвуковые и для обеспечения безопасности. Благодаря этому робот может автономно перемещаться по складу, считывать данные с палет в ячейках хранения и синхронизировать информацию с WMS. Раньше сотрудники вручную проверяли товары. Теперь робот выполняет задачи без остановки логистических процессов и освобождает сотрудников от сбора данных и высотных работ на складе.

«Логистика розничной сети «Азбуки вкуса» решает проблемы дефицита и растущей стоимости складского персонала путем применения роботизированных технологий. На первом этапе роботизация была внедрена на вспомогательных складских процессах: уборка помещений, инвентаризация, выдача ИТ-оборудования сотрудникам, перемещение грузов между складскими корпусами и на других функциях. На втором этапе мы планируем роботизировать основные процессы склада, такие как комплектация поставок в магазины, размещение товаров в хранении, перемещение товаров по складскому комплексу. Робот инвентаризатор от «Яндекс Роботикс» позволяет поддерживать точность расположения товара на складе и оптимизирует человеческие ресурсы на этот процесс», – сказал Сергей Голубков, вице-президент по логистике компании.

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В этом проекте «Яндекс Роботикс» также предоставил программный интерфейс (API), чтобы робот интегрировался с WMS напрямую. Это позволило сотрудникам «Азбуки вкуса» получать результаты инвентаризации в привычном интерфейсе WMS в режиме реального времени.

Автоматизация процессов в сфере ритейла и логистики – становится все более распространенной. По данным исследования «Яндекс Роботикс» и «Промышленной робототехники» (ex. KUKA) 88% компаний планируют использовать мобильных роботов (AMR) на складах, а 71% — внедрить 10 и более таких устройств. Компании также готовятся к внедрению технологий: 78% сформировали внутренние команды по робототехнике, 48% — выделили бюджеты, еще 11% находятся на стадии предварительной оценки.

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