ФЦК и «Крок» заключили соглашение о сотрудничестве

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и ИТ-компания «Крок» заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь организации будут совместно работать над повышением производительности труда в офисных процессах российских предприятий.

Сотрудничество компаний предполагает оказание комплексной услуги по оптимизации и автоматизации процессов в соответствии с концепцией «безбумажного документооборота» при реализации проектов по повышению производительности труда.

«Каждый день огромное количество времени и усилий сотрудников предприятий тратятся на создание, согласование и подписание документов. Наша задача — помочь выстроить эффективные офисные процессы без потерь на бумажную волокиту. И, соответственно, повысить производительность труда работников обеспечивающих подразделений. В этом нам будут помогать партнеры из компании «Крок», — сказал Николай Соломон, генеральный директор ФЦК. — Отказ от бумажных носителей в пользу электронного документооборота позволит, например, в 7,5 раз сократить время работы с входящей корреспонденцией, в 4,5 раза — со служебными записками».

Эксперты ФЦК и консультанты компании-партнера будут работать непосредственно на площадках предприятий. В первую очередь, внедрение электронного документооборота позволит «разгрузить» от бумажной работы сотрудников делопроизводства, закупок, бухгалтерских, кадровых и юридических служб. В том числе электронный документооборот исключит дублирование и повторное согласование документов за счет единых правил дебюрократизации и позволит минимизировать ошибки благодаря использованию типовых документов. Важным преимуществом эксперты считают возможность дистанционного рассмотрения, согласования и подписания документов, в том числе с помощью электронной подписи, что удобно, а главное быстро.

В рамках каждого проекта ФЦК будет отвечать за методологическую и организационную поддержку проекта, а «Крок» — подбирать и внедрять подходящие продукты. Партнеры будут осуществлять весь комплекс работ, включая последующую поддержку системы. Дополнительным преимуществом для клиентов будет возможность размещения системы электронного документообороте в облаке, что позволит клиенту существенно снизить затраты на сопровождение собственной инфраструктуры.

«Федеральный центр компетенций — это опытные эксперты в сфере повышения производительности труда, которые глубоко понимают проблемы заказчиков, имеют собственную методологию внедрения улучшений и знают, чего ждать от ИТ сегодня, в том числе благодаря высокому уровню внутренней автоматизации компании, — отметил заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками ИТ-компании «Крок» Иван Рубцов. — Мы объединили уникальную экспертизу команды ФЦК и опыт команды «Крок», которая более 15 лет развивает практику автоматизации документооборота и входит в топ-5 лидеров в этой сфере. Благодаря этому российские организации смогут в короткие сроки повысить эффективность процессов документооборота, предоставив пользователям инструмент, с которым удобно работать».