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ПМСофт

ПМСофт


20.05.2014 Завершено формирование деловой программы конференции «ПМСофт» по управлению проектами 2
08.04.2014 В Москве обсудят изменения и рассмотрят новые тенденции в отрасли управления проектами 2
23.07.2013 «ПМСофт» представила новый релиз программного комплекса PM.exchange 1
28.03.2013 «ПМСофт» начинает сотрудничество с Федеральным центром информатизации Счетной палаты РФ 4
27.08.2012 КИСУП «Питер Газ» пополнилась модулями проектного документооборота и контроля исполнения поручений 2
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 8
19.09.2011 «ПМСофт» создала КСУП для «Сибур–Минудобрения» 1
01.04.2011 СМК ПМСОФТ сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 2
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 5
21.09.2010 Энергетики разморозили расходы на ИТ 1
15.09.2010 Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1
15.02.2010 «Росэнергоатом» перейдет на проектное управление инвестиционно-строительной деятельностью с помощью «ПМСофт» 2
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами 7
12.05.2009 28 мая в Москве откроется VIII Международная конференция Primavera по управлению проектами 3
27.10.2008 ПО Primavera помогает ЕЭСК управлять проектами 2
22.08.2008 ПМСОФТ построила ИСУП в «Ангстрем-Т» 4
13.05.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera 2
22.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera 2
17.04.2008 «Апис-Строй» управляет строительными проектами на базе ПО Primavera 3
08.04.2008 26 мая откроется 7-я Международная конференция Primavera 2
21.02.2008 Конференция для энергетиков: итоги 4
07.02.2008 «СпецТек» интегрировал EAM-систему TRIM с Primavera Enterprise 1
14.12.2007 IT Team Energy: итоги 1
06.11.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
29.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
22.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy 1
15.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
08.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy 1
01.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
28.03.2007 21 мая откроется конференция Primavera по управлению проектами 1
14.03.2007 21 мая откроется Международная конференция Primavera по управлению проектами 3
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy 1
14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy 1
01.11.2006 Конференция "IT Team Energy" пройдет 27-30 ноября 1
18.10.2006 ОАО "Новосибирскэнерго" внедряет ИСУП на базе Primavera 3
11.04.2006 "ПМСофт" разработала типовое решение для ИСУП 1
08.02.2006 ПМСОФТ организует неделю управления проектами в Санкт-Петербурге 1
01.02.2006 ПМСОФТ организует неделю управления проектами в Санкт-Петербурге 1

Публикаций - 38, упоминаний - 81

ПМСофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

4439 8
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 344 7
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 248 7
Oracle Corporation 3888 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6135 2
SAP SE 3516 1
Microsoft Corporation 13680 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
Газпром информ 23 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 29 1
Aveva 19 1
Ангстрем-Т 95 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 65 1
Sciener - Сайнер 23 1
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 1
Норникель - Норильский никель 210 2
МРСК Юга - Россети Юг 22 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 81 2
Сибур Минудобрения 3 1
Газпром ПАО 594 1
ТНК-ВР Холдинг 189 1
МРСК Юга - Россети Юг - Астраханьэнерго 2 1
Росатом Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 16 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 17 1
Стройтрансгаз 15 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Bentley Motors 50 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 83 1
Росводоканал 44 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 184 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
TÜV Rheinland Group 64 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 170 1
Роснефть НК 396 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 223 1
Лукойл-Информ 81 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Правительство Москвы 707 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 817 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 455 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 2
Счётная палата РФ 495 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10969 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1672 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 840 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 274 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 448 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 748 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 277 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 31 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 165 1
ИТ-аутсорсинг 723 1
ИТ-аудит 82 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 17 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 228 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 492 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 421 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2277 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1675 1
Oracle Primavera 29 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 333 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 867 1
Microsoft Excel 603 1
OpenText Documentum 236 1
Spectec TRIM 93 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 15 1
IBM WebSphere 103 1
Microsoft SharePoint Server 112 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 20 1
Цветков Александр 11 9
Айвазов Армен 450 2
Попова Мария 78 2
Серова Елена 299 2
Головин Леонид 25 2
Четвернин Алексей 658 2
Тарасов Александр 7 1
Лебедев Александр 17 1
Гуревич Дмитрий 13 1
Бушуев Сергей 2 1
Ершова Элеонора 36 1
Забродин Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 65123 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9216 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20359 7
Прибалтика - Балтия 750 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17667 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5158 1
Финляндия - Финляндская Республика 963 1
Канада 1589 1
Россия - ЦФО - Курская область 362 1
Украина 4098 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 155 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 349 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1231 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2381 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3223 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4410 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 148 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 684 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 878 1
СРО - саморегулируемые организации 45 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 19 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 150 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 93 1
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Gartner 2390 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 40 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46805.
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