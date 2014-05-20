Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПМСофт
Публикаций - 38, упоминаний - 81
ПМСофт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цветков Александр 11 9
|Айвазов Армен 450 2
|Попова Мария 78 2
|Серова Елена 299 2
|Головин Леонид 25 2
|Четвернин Алексей 658 2
|Тарасов Александр 7 1
|Лебедев Александр 17 1
|Гуревич Дмитрий 13 1
|Бушуев Сергей 2 1
|Ершова Элеонора 36 1
|Забродин Алексей 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru