Индексная книга (каталог) CNews*
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НГС Новости Новосибирска
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 15
НГС и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Андрей 150 4
|Цветков Александр 14 2
|Faris Richard - Фарис Ричард 2 2
|Забродин Алексей 38 1
|Кресс Виктор 6 1
|Охлобыстин Иван 4 1
|Лысцев Сергей 1 1
|Кокушкин Владимир 1 1
|Колосова Елена 2 1
|Полнарева Лариса 1 1
|Каллаур Галина 1 1
|Чупина Екатерина 1 1
|Крутых Федор 1 1
|Аминевская Кристина 1 1
|Позжаев Александр 1 1
|Путин Владимир 3463 1
|Малис Александр 158 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 1
|Соколова Наталья 19 1
|Харитонов Николай 9 1
|Ларицкий Владимир 1 1
|Бушуев Сергей 3 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Краев Никита 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.