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НГС Новости Новосибирска

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Малые технологические компании в 2026 году привлекли свыше 21 млрд рублей капитала с господдержкой 1
14.11.2025 МСП Дальнего Востока привлекли более 50 млрд рублей с господдержкой с начала 2025 года 1
05.03.2025 Более 334 млрд рублей привлекли в 2024 году МСП в сфере науки и производства с помощью господдержки 1
29.03.2024 Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи 1
26.02.2024 Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлекли МСП из сферы ИТ 1
12.10.2023 МСП стало доступно онлайн-получение микрозаймов по единому сокращенному пакету документов 1
31.08.2023 МСП в ИТ-сфере за счет поручительств нарастил объем привлеченных средств втрое, до 8,6 млрд рублей 1
15.03.2023 Более 12 млрд руб. привлекли МСП-разработчики ПО и ИТ-компании с господдержкой 1
03.10.2019 В России пойман охранник вуза, который на рабочем месте воровал данные пользователей 1
20.04.2018 У Райффайзенбанка проблемы по всей России. Не работают банкоматы и приложения 1
05.01.2014 Российские гомосексуалисты пожаловались Apple на «Евросеть» 1
13.06.2012 В Москве завершилась XI Международная конференция по управлению проектами «ПМСофт» 1
13.12.2011 API 2ГИС начали использовать крупнейшие городские порталы России 1
29.06.2009 В Москве прошла международная конференция ПМСОФТ по управлению проектами 1
26.07.2002 В Новосибирской области будет запущена образовательная интранет-система 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

НГС и организации, системы, технологии, персоны:

ПМСофт 60 2
Инфострой - Infostroy 9 2
Oracle Corporation 7092 2
СКМ Групп - СКМ Инжиниринг 5 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 16 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
ГЕРЦ 1 1
X Corp - Twitter 2941 1
Microsoft Corporation 25825 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 1
Apple Inc 13231 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 954 1
Telegram Group 2971 1
EA - Electronic Arts 1317 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 78 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 134 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 159 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Google LLC 12748 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 270 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 87 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1149 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Интертехэлектро - Инжиниринговая группа компаний - Новая генерация - КЗЭТ - Курганский завод энергетических технологий 4 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 8 1
Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез - НПЗ Нижний Новгород 6 1
РусГазИнжиниринг 3 1
ЭМК Инжиниринг 1 1
Роснефть - РН-Самаранефтехимпроект 2 1
АНХП - АнгарскНефтеХимПроект 1 1
РусРиск - Русское общество управления рисками 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Интер РАО - Нижневартовская ГРЭС 4 1
МСП Корпорация - МСП Лизинг 10 1
Энергострой СРО НП 3 1
ФНК ГК 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 624 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 461 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3668 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2347 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2882 2
Районные суды РФ 196 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5990 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6584 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3703 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26075 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54344 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11884 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3607 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4579 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18438 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12268 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23056 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1718 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 896 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7405 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 495 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5291 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4018 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2338 1
Спутниковая связь - НГСО - негеостационарная спутниковая орбита 11 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10276 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5278 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2589 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4202 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35408 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26988 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18156 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12352 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5857 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9824 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5694 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 123 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 341 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9486 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 781 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4984 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33700 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14351 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 11 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Thales Surface Radars 1 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 232 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 66 1
FunPay - Фанпэй 2 1
Rakuten Viber 669 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 475 1
Белоусов Андрей 150 4
Цветков Александр 14 2
Faris Richard - Фарис Ричард 2 2
Забродин Алексей 38 1
Кресс Виктор 6 1
Охлобыстин Иван 4 1
Лысцев Сергей 1 1
Кокушкин Владимир 1 1
Колосова Елена 2 1
Полнарева Лариса 1 1
Каллаур Галина 1 1
Чупина Екатерина 1 1
Крутых Федор 1 1
Аминевская Кристина 1 1
Позжаев Александр 1 1
Путин Владимир 3463 1
Малис Александр 158 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 1
Соколова Наталья 19 1
Харитонов Николай 9 1
Ларицкий Владимир 1 1
Бушуев Сергей 3 1
Чернышов Игорь 5 1
Краев Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 4
Россия - СФО - Новосибирск 4902 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3477 3
Россия - ДФО - Амурская область 970 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54911 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1451 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13840 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4502 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2080 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 2
Россия - ЦФО - Курская область 762 2
Украина 7939 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 833 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 375 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 732 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1244 1
Земля - планета Солнечной системы 10889 1
Япония 13826 1
Беларусь - Белоруссия 6324 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Финляндия - Финляндская Республика 3703 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 802 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8625 1
Россия - УФО - Свердловская область 1973 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1461 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
Канада 5088 1
Франция - Французская Республика 8189 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3056 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1816 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3218 1
Россия - ПФО - Самарская область 1594 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2311 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1821 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58078 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12379 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7556 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 5
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 164 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18271 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11728 2
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 168 2
Образование в России 2929 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6821 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2141 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1647 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8292 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 107 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6109 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 1
Энергетика - Energy - Energetically 5915 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2843 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1746 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 731 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1897 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6719 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1330 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1423 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3163 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5818 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 300 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9132 1
СРО - саморегулируемые организации 116 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1135 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 148 1
РАН - Российская академия наук 2135 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 256 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
MeYou 3 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

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