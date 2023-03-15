Более 12 млрд руб. привлекли МСП-разработчики ПО и ИТ-компании с господдержкой

Почти в три раза увеличился за год объем господдержки, предоставленной малым и средним предприятиям в сфере разработки компьютерного программного обеспечения и консультаций в этой сфере и деятельности в ИТ-области. По итогам 2022 г. такие предприятия привлекли 12 млрд руб. с использованием механизма гарантий и поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Одновременно увеличилось число выданных кредитов — со 195 в 2021 г. до 875 в 2022 г.

«Одно из стратегических направлений работы корпорации МСП — переход от объемов поддержки к росту числа ее получателей. Достичь кратного прироста количества выданных кредитов по итогам 2022 г. удалось в том числе благодаря совершенствованию гарантийного механизма. Также весь прошлый год мы активно занимались расширением возможностей механизма «зонтичных» поручительств, которые мы предоставляем предпринимателям при отсутствии или нехватке залогового имущества. Параллельно с Минэкономразвития был изменен подход к требованиям по работе региональных гарантийных организаций», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе регионов-лидеров по объемам финансовой поддержки малого и среднего ИТ-бизнеса, помимо Москвы (6,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (1 млрд руб.), вошел Татарстан (980 млн руб.). В топ-5 субъектов России также вошли Пермский край (532 млн руб.) и Орловская область (353 млн руб.). Нулевые показатели поддержки были зафиксированы в Камчатском крае, Новгородской области, Забайкальском крае, Чукотском автономном округе, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, а также Амурской, Курской и Липецкой областях.

Национальная гарантийная система, оператором которой выступает корпорация МСП, помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств корпорации МСП и региональные гарантийные организации.

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Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП.