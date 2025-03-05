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МСП Корпорация НГС Национальная гарантийная система
МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Андрей 140 4
|Путин Владимир 3196 2
|Меньшов Кирилл 119 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Бурин Андрей 17 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Бухар Виктория 12 1
|Агеев Денис 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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