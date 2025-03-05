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МСП Корпорация НГС Национальная гарантийная система


05.03.2025 Более 334 млрд рублей привлекли в 2024 году МСП в сфере науки и производства с помощью господдержки 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
26.02.2024 Почти 30 млрд руб. льготных кредитов привлекли МСП из сферы ИТ 1
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» 1
31.08.2023 МСП в ИТ-сфере за счет поручительств нарастил объем привлеченных средств втрое, до 8,6 млрд рублей 1
15.03.2023 Более 12 млрд руб. привлекли МСП-разработчики ПО и ИТ-компании с господдержкой 1
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

МСП Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 121 1
Softline - Софтлайн 2861 1
Ростелеком 9777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Ланит - Норбит - Norbit 371 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 859 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
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МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 4
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