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Россия СФО Иркутская область Киренский район Киренск

Россия - СФО - Иркутская область - Киренский район - Киренск

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС реализовала комплексный проект мониторинга природных пожаров в Приангарье 1
23.10.2025 МТС включила LTE в малонаселенном поселке Юбилейный Киренского района 2
26.04.2024 МТС разогнала скорость интернета в центральном районе Братска 1
13.03.2024 МТС разогнала LTE в одном из старейших городов Восточной Сибири Киренске 2
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» 1
22.03.2023 Цифровая тайга: для вахтовиков из Югры обеспечили скоростной интернет 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 1
10.12.2007 МТС обеспечит связью Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение 1
31.08.2007 Последняя школа Сибири подключена к интернету 1
26.07.2006 Сибирь в огне: вид из космоса 3
26.07.2006 Сибирь в огне: вид из космоса 3

Публикаций - 11, упоминаний - 17

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 5
БайкалИнформЦентр - Байкальский информационный центр 8 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1816 1
МегаФон 10584 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 349 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
МСП Корпорация - МСП Лизинг 10 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 79 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 432 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9990 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64038 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9331 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3239 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9137 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6160 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2723 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12785 2
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HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 703 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18192 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9751 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 658 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 1
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Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 370 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10802 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 153 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3307 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1889 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1328 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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