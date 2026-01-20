Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Россия Восточная Сибирь Озеро Байкал Ольхон


СОБЫТИЯ


20.01.2026 «РДВ Технолоджи»» подтвердила ранг российского производителя реестровых клиентских решений 1
03.12.2025 Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон 2
25.09.2025 Анонсированы премиальные моноблоки «Ольхон» от компании RDW Computers 1
16.12.2024 «МТС Travel»: Иркутск, Вологда и Смоленск — самые бюджетные направления для поездок на новогодние праздники 1
17.10.2024 Аналитика МТС Travel: популярность Байкала выросла на 10% 1
06.08.2024 Emperium построит электрическое круизное судно для путешествий по озеру Байкал 1
30.05.2024 МТС добавила скорости LTE на бухтах Малого моря к наплыву туристов 2
15.05.2024 «Яндекс Маркет» представил собственный бренд товаров для отдыха на природе Outstep 1
19.07.2023 На Wildberries теперь можно забронировать отели и пакетные туры в России и за рубежом 1
11.08.2022 «Мегафон» обеспечил связью все главные туристические локации Байкала 1
26.11.2018 «Ростех» обеспечит контроль чистоты воды озера Байкал 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
07.11.2014 На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России 1
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 1
24.02.2012 ZOOM.CNews представляет новые сплит-системы MDV на солнечных батареях 1
25.08.2009 Состоялись погружения ГОА «Мир-1» в самом глубоководном районе Байкала 1
06.08.2007 МТС расширили зону покрытия в республике Бурятия 1
29.06.2006 Создается ландшафтная карта азиатской части России 1
29.06.2006 Создается ландшафтная карта азиатской части России 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 6
МегаФон 9996 2
Yandex - Яндекс 8541 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 450 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 106 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1162 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 334 1
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 49 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
БУХта - Buhta 93 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 111 1
Boeing Defense, Space & Security - Spectrolab 11 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 6 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1052 1
Boeing 1018 1
Ford 424 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 168 1
ВодоходЪ - ВодоходЪ. Пассажирский Порт 8 1
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 18 1
Пермская судоверфь 3 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 3
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Бронирование - Booking 814 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9399 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1100 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 7
Ford EcoSport 4 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
МТС 3G-сеть 121 1
3Logic - Raskat ПК 21 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 33 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Lunnen 14 1
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 1
Зимин Константин 83 2
Багаутдинов Ришат 1 1
Хидзев Алимбек 1 1
Сахненко Сергей 90 1
Титов Алексей 40 1
Левченко Сергей 3 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
Пронина Антонина 4 1
Бриш Мария 4 1
Малухин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 13
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1259 10
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 58 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 683 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 18 4
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 20 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 3
Россия - азиатская часть 8 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1086 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Беларусь - Белоруссия 6056 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1404 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 670 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 736 2
Россия - Восточная Сибирь 300 2
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 32 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Козельск 6 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24658 1
Земля - планета Солнечной системы 10681 1
Южная Корея - Республика 6869 1
Япония 13557 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8184 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Германия - Федеративная Республика 12949 1
Франция - Французская Республика 7986 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1886 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 472 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 44 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 798 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 64 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 42 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще