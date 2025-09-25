Разделы

Анонсированы премиальные моноблоки «Ольхон» от компании RDW Computers

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) представил моноблоки премиального сегмента «Ольхон». Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

В двух моделях моноблоков с диагоналями 23,8 и 27 дюймов (параметры разрешения FHD и QHD соответственно) на себя обращают внимание высококачественные IPS-матрицы. Моноблоки выстроены на базе собственной материнской платы RDW H610, обладающей технологическим потенциалом для поддержки современных матриц вплоть до UHD-разрешения. Пользователи получат интегрированную панель управления и интерфейсов с доступом к регулировке яркости экрана, кнопке его экстренного отключения, кардридеру памяти форм-фактора SD и поддержке заряда Power Delivery. Доступ к замене накопителей в этих моделях возможен без помощи инструментов. У новинки кастомная система охлаждения и функциональный органайзер для кабель-менеджмента.

img_7579.jpg

RDW Technology
Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

«В премиальных моноблоках серии «Ольхон», наряду с высокой технической оснащенностью, акцент сделан на эргономичность дизайна и интуитивно-понятный интерфейс, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – В этих моделях наших пользователей порадует всё! Ответ на мольбы операторов ПК – эргономичная дизайнерская ножка. Она позволяет разворачивать экран на 360 градусов вокруг своей оси, регулировать положение его наклона и обеспечивает позицию «портретного» режима».

Моноблоки премиальной серии «Ольхон» оснащены камерой 5 МП с индикатором активности, двумя динамиками акустической системы, микрофоном с системой шумоподавления. Корпуса моноблоков выполнены в черной и белой цветовых гаммах. Есть встроенная светодиодная подсветка.

