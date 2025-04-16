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RDW MB серия материнских плат
RDW MB и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
|Коваленко Павел 40 7
|Акопов Сергей 21 2
|Орлов Станислав 48 1
|Кадомский Вячеслав 54 1
|Рустамов Рустам 426 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1322 1
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