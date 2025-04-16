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RDW MB серия материнских плат



16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 1
10.10.2024 RDW Technology оригинально простилась с сокетом AM4 выпуском улучшенной материнской платы 1
08.08.2024 Новые устройства RDW Computers на базе сертифицированной материнской платы А520 получили заключение Минпромторга 1
30.05.2024 Совместимость «Ред ОС» 7.3 и 8 с современными российскими устройствами от компании RDW Technology: автоматизированные рабочие места, ПК, сервера и материнские платы 1
11.04.2024 RDW Technology и НТЦ ИТ «Роса» объявили о стратегическом технологическом партнерстве 2
06.10.2023 Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга 2
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга 2
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ 1
26.06.2023 АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России 1
25.05.2023 Подтверждена совместимость ОС AlterOS с ПК RDW Computers 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

RDW MB и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 89 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 4
AMD - Advanced Micro Devices 4280 3
Apple Inc 12226 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 102 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 316 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 330 1
BOE Technology 35 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 62 1
123 солюшнс 24 1
Пранкор 9 1
Ред Софт - Red Soft 766 1
Базальт СПО - BaseALT 683 1
Intel Corporation 12269 1
Верный - торговая сеть 293 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4301 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 739 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1504 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11798 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21048 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16295 4
Моноблок - Monoblock PC 977 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31479 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24569 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1694 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5691 3
DDR - Double data rate 2775 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2222 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10879 2
Desktop computer - Системный блок - системник 442 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6098 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3290 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10492 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6245 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1104 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 282 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1979 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6441 1
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Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2354 1
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1012 5
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 510 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1301 2
AMD Ryzen AM4 - Серия микропроцессоров 17 2
RDW Computers All-in-One 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 940 1
Linux OS 10149 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 1
Intel Core - Семейство процессоров 1211 1
ALMI AlterOS 96 1
RDW Optimal 3 1
RDW Extreme 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 413 1
Коваленко Павел 40 7
Акопов Сергей 21 2
Орлов Станислав 48 1
Кадомский Вячеслав 54 1
Рустамов Рустам 426 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17321 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1322 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 929 1
Английский язык 6715 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3073 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
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