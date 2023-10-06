Моноблоки RDW Computers включены в реестр Минпромторга

Линейку моноблоков бренда RDW Computers расширили 30 реестровых моделей. Производительность реестровых устройств моделей Star, Xpert и Hit обеспечивают процессорах Intel Core i3-i7 12-13 поколений и материнская плата RDW B760M. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Реестровые моноблоки моделей Optimal, Office Pro и Extreme работают на процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской плате RDW B450M. Все устройства, включенные в Единый реестр РЭП, получили заключение Минпромторга России, подтверждающее их производство на территории России. Это удостоверяют акты экспертизы ТПП России. Срок действия заключения – три года.

Моноблоки RDW Computers выпускаются с диагоналями 23,8 и 27 дюймов, а отдельные модели имеют разрешение 2K-Quad HD 2560х1440. К традиционному черному цветовому решению корпуса добавлены новинки в корпусах белого цвета. Устройства совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, BaseALT и «Ред ОС». Спектр применения регистрового оборудования RDW Computers – от реализации офисных задач до создания мультимедийных систем.

«Традиционно реестровые моноблоки RDW Computers пользуются устойчивым спросом у наших партнеров – системных интеграторов и реселлеров, – сказал пресс-секретарь компании «РДВ технолоджи» Павел Коваленко. – Интерес объясняется просто. Во-первых, наши моноблоки компактны, производительны, надежны, а потому удобны для пользователя. Во-вторых, широкий модельный ряд моноблоков RDW Computers отвечает требованиям новой балльной системы Минпромторга. Стоит отметить, что только в 2022 г. компания произвела и поставила порядка 18 тыс. таких реестровых устройств. А показатели 2023 г. говорят, что в этом сегменте продукта мы уже превзошли прошлогодний спрос».