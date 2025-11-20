RDW Computers вывела на рынок ПК новой серии «Беринг»

«РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) вывела на рынок серию клиентских решений «Беринг» H610 D5. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Архитектура клиентских решений новой серии «Беринг» выстроена на технологичной материнской плате с чипсетом H610, совместимой с линейкой процессоров Intel Core i3, i5 и i7 (12-14 поколения), уверенно работающих в диапазоне от выполнения базовых задач до вычислений в многозадачных приложениях.

Моноблок серии «Беринг» H610 D5. Моноблок RDW «Беринг» с поддержкой стандарта DDR5 обеспечивает высокую производительность при работе с офисными приложениями, мультимедийными и образовательными программами. Внутри корпуса есть слоты для NVMe и SATA-накопителей, а также предусмотрена возможность установки дискретной видеокарты. Внушительный набор интерфейсов USB 3.2 Gen 2, USB-C, VGA, HDMI, DisplayPort или DVI, а также COM-порт гарантирует совместимость с периферией различных форматов: от мониторов и принтеров до специализированного оборудования.

Системный блок серии «Беринг» H610 D5. Использование DDR5 в сочетании с чипсетом H610 – верное технологическое решение. В его пользу говорят высокая пропускная способность последнего поколения оперативной памяти, скорость доступа к информации и стабильная работа при длительных нагрузках. Поддержка ОЗУ до 128 ГБ позволяет адаптировать систему под интенсивные рабочие процессы: от обработки данных до запуска корпоративных приложений. Продуманный набор видеовыходов (VGA, HDMI, DisplayPort, mDP или DVI) и интерфейсов ввода-вывода обеспечивает совместимость как с современными мониторами, так и с промышленным оборудованием, что упрощает интеграцию в существующую IT-инфраструктуру без дополнительных адаптаций ПО.

«Для нас 2025 г. был щедр на знаменательные даты. Мы отпраздновали десятилетие бренда RDW Computers, пятилетие серийного производства первой материнской платы RDW B450M и годовщину вывода сборочного конвейера на проектную мощность, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology. – Чаще всего мы называем наши устройства топонимами. Это привычные всем российские географические названия. Однако в этом году исполнилось 300 лет Первой Камчатской экспедиции, которую возглавил русский мореплаватель Витус Беринг. Нас всегда вдохновляют примеры служения России. Поэтому новой серией клиентских устройств мы увековечили память об этом мужественном офицере российского флота и его географическом подвиге».

В новинках установлены датчики, фиксирующие повреждения, температуру и влажность. Параметры контролирует отечественная разработка – ПО RDW Guardos. Это плод сотрудничества «РДВ Технолоджи» с российской компанией «АйТиАй». Клиентские решения серии «Беринг» H610 D5 работают на базе фирменного RDW BIOS, который включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также они совместимы с доверенными российскими операционными системами.

Выпуск линейки приурочен к 300-летию Первой Камчатской экспедиции русского мореплавателя и офицера российского флота Витуса Беринга (1681-1741). Открытия Беринга стали прологом к научному изучению географии России и сопредельных территорий.