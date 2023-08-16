АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ

Линейка АРМ и системных блоков бренда RDW Computers получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акт экспертизы ТПП РФ и заключение Минпромторга РФ, выданное сроком на 3 года.

В реестр Минпромторга РФ вошли модели АРМ RDW Computers серий Extreme и Optimal с мониторами RDW Computers диагональю 23,8 и 27 дюймов и внешними периферийными устройствами – клавиатурой и мышью, а также системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal.

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За производительность устройств отвечает локализованная в России и также включенная в реестр Минпромторга материнская плата RDW-MB-B450M на процессорах АMD Ryzen с сокетом АМ4. Устройства совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС». Области применения регистрового оборудования RDW Computers – от устройств для офисных решений до полноценных мультимедийных систем.

«В рамках 719 постановления Правительства мы продолжаем регистрацию продуктовой линейки RDW Computers в Едином реестре Минпромторга, – сказал пресс-секретарь компании «РДВ технолоджи» Павел Коваленко. – Эта процедура подтверждает наш статус как российского производителя и допускает наших партнеров – системных интеграторов и реселлеров к участию продукции RDW Computers в поставках для нужд государственных заказчиков».