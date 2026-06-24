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RDW Computers RDW All-in-One

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.06.2026 RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 1
29.11.2023 Железное усиление: Axoft стал дистрибьютором российского оборудования RDW Computers 1
03.10.2023 Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга 1
16.08.2023 АРМ и системные блоки RDW Computers серий Extreme и Optimal включены в Единый реестр Минпромторга РФ 1
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

RDW Computers и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 124 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2956 2
Intel Corporation 12767 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 971 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 424 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 2
Desktop computer - Системный блок - системник 472 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 2
Моноблок - Monoblock PC 1100 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1632 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 2
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 919 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1458 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1064 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13713 1
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Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 552 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7571 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 746 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27095 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1912 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2366 3
RDW Computers - RDW - серия мониторов 9 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 626 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1536 2
RDW Computers - RDW MB - серия материнских плат 14 2
RDW Computers - RDW Personal - RDW Xpert - RDW Pro - RDW Optimal - серия ПК, рабочих станций 3 1
RDW Computers - RDW Office 1 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164336 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2725 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1619 1
VAD - Value Added Distribution 138 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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