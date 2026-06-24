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RDW Computers: 162 АРМ врача импортозамещены в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) при проектной поддержке российского системного интегратора «ОФТ Компьютерс» оснастила 162 автоматизированными рабочими местами (АРМ) 7 филиалов Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава России (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России). Импортозамещение оборудования состоялось в рамках глубокой модернизации ИТ-инфраструктуры сети реабилитационных и курортологических центров по всей России. Об этом CNews сообщил представитель «РДВ Технолоджи».

В рамках модернизации ИТ-инфраструктуры медцентра специалисты «ОФТ Компьютерс» учли пожелания каждого филиала по технологическому перевооружению. Эти запросы стали основой комплексного решения. Выбор пал на АРМ RDW Computers, которые соответствовали требованиям регулятора и сочетали оптимальные параметры производительности и стоимости.

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«Техника RDW Computers сегодня поддерживает свыше тысячи ИT-инфраструктур по всей России. В числе наших постоянных заказчиков госкорпорации, телекоммуникационные и транспортные компании, учреждения образования и здравоохранения. Надеемся, бесценный вековой опыт в области российской реабилитации и курортологии с помощью современных технологий получит мощный импульс и послужит делу оздоровления нации, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Наращивание нашей компанией объемов производства, поставки продукции и расширение продуктового портфеля с ориентацией на российскую электронную компонентную базу – это всё величины переменные. Постоянными остаются надёжность, производительность и принадлежность продуктовой линейки RDW Computers Единому реестру российской радиоэлектронной продукции».

От аппаратной платформы и до операционной системы проект полностью реализован на российских решениях. На АРМ RDW Computers предустановлена операционная система Astra Linux Special Edition со встроенным мандатным контролем доступа. Она сертифицирована ФСТЭК и обеспечивает защищённую обработку персональных данных пациентов. Всё поставленное оборудование «РДВ Технолоджи» включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это решение полностью отвечает требованиям постановления Правительства РФ №878 и снимает регуляторные риски.

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