Как в России будут регулировать искусственный интеллект для поддержки духовно-нравственных ценностей

Госдума приняла Закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта». Закон предполагает выделить суверенные и национальные модели ИИ, которые будут способствовать развитию духовно-нравственных ценностей. Также вводится маркировка ИИ-контента в социальных сетях и возможность обучения ИИ-моделей на объектах авторского права.

Регулирование искусственного интеллекта в России

Государственная Дума одобрила Закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ».

Документ первоначально был разработан Минцифры, затем, после серьезной доработки, одобрен Правительством и направлен в Госдуму. Депутаты одобрили документ за два дня сразу в первом, втором и третьем чтениях.

Закон, в случае его окончательного утверждения, вступит в силу с 1 сентября 2026 г., отдельные его положения – с 1 марта 2027 г.

Госдума Госдума приняла Закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта», который выделяет суверенные и национальные модели ИИ, которые будут способствовать развитию духовно-нравственных ценностей

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с разработкой, внедрением, использованием и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ), в том числе с предоставлением возможности применения больших фундаментальных моделей ИИ пользователям, находящимся на территории России.

Целями закона являются: создание правовых, экономических, организационных условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей ИИ в ключевых отраслях экономики, социальной сферы и государственном управлении в России; государственная поддержка исследований и инноваций в сфере развития, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ; обеспечения безопасности личности, общества и государства, государственной технологической независимости при использовании больших фундаментальных моделей ИИ в России; повышение эффективности государственного управления, развитие инновационной экономики и улучшение качества жизни населения; обеспечение создания, развития и функционирования в России больших фундаментальных моделей ИИ, конкурентоспособных на мировом уровне для достижения технологического лидерства России; развитие международного сотрудничества в сфере разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ, в том числе с целью продвижения за рубежом российских технологий ИИ.

Что такое искусственный интеллект и большая фундаментальная модель

Под искусственным интеллектом понимается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая способность самостоятельно совершенствовать свои функции, повышать точность решений за счет анализа новых данных и выполнять поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их.

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, ПО (в том числе такое, в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Под большой фундаментальной моделью ИИ понимается программа для ЭВМ, предназначенная для выполнения интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящем их, использующая алгоритмы и обучающаяся на наборах данных для выведения закономерностей, предоставления информации, принятия решений или прогнозирования результатов по заданным человеком целям, одновременно являющаяся основой для создание и доработки различных видов ПО, содержащая не менее 1 млрд параметров и применяемая для выполнения большого количества задач. В первоначальной версии законопроект предполагалось использование более простого понятия «модель ИИ» без уточнения про 1 млрд параметров.

Под набором данных понимается совокупность данных с машиночитаемым описанием, которые структурированы или сгруппированы по определенным признакам и необходимы для разработки и развития больших фундаментальных моделей ИИ. Под обучением большой фундаментальной модели ИИ понимается процесс настройки числовых значений (параметров) большой фундаментальной модели ИИ, а также параметров процесса обучения, осуществляемый в целях формирования либо совершенствования способности такой модели выполнять заданные функции или достигать определенных результатов.

Разработчиком большой фундаментальной модели ИИ может быть физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие разработку, в том числе проектирование и обучение, или модификацию большой фундаментальной модели ИИ.

Искусственный интеллект и духовно-нравственные ценности

Регулирование отношений в сфере больших фундаментальных моделей ИИ должно основываться на ряде принципов. Один из них – это технологическая независимость: разработка больших фундаментальных моделей ИИ и создание продукции с использованием таких моделей при сохранении национального контроля над критическими и сквозными технологиями на основе собственных линий разработки технологий в целях экспорта конкурентоспособной высокотехнологичной продукции или замещения ею на внутреннем рынке продукции, создаваемой на базе устаревших и иностранных технологий.

Другой принцип – это риск-ориентированный подход к регулированию применения больших фундаментальных моделей ИИ: установление требований к применению больших фундаментальных моделей ИИ исходя из вероятности рисков причинения вреда и масштабов причиняемого ущерба жизни и здоровью физических лиц, деловой репутации и имуществу физических и юридических лиц, безопасности и технологической независимости государства, окружающей среде и иным охраняемым законом ценностям в связи с применением таких моделей ИИ.

Следующий принцип - учет и уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей: обеспечение применения больших фундаментальных моделей ИИ на основе таких ценностей, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Также в законе говорится о таких принципах регулирования ИИ, как: обеспечение благоприятных условий для развития больших фундаментальных моделей ИИ; обеспечение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина; уважение автономии и свободы воли человека;; поддержка российских разработчиков больших фундаментальных моделей ИИ; развитие международного сотрудничества в сфере разработки, внедрения, использования и применения больших фундаментальных моделей ИИ; предотвращение угроз конституционному строю, обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и организаций, обеспечение защиты их деловой репутации, а также обеспечение информационной безопасности и устойчивости функционирования больших фундаментальных моделей ИИ.

Национальные и суверенные большие фундаментальные модели ИИ

В целях обеспечения технологической независимости и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей в России обеспечивается поддержка разработки, внедрения, использования и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ, в том числе путем предоставления мер государственной поддержки.

Под суверенной большой фундаментальной моделью ИИ понимается модель, соответствующая следующим требованиям: разработчиком модели является российское юридическое лицо (юридическое лицо, находящееся под контролем государственных организаций или российских граждан, не имеющих иного гражданства; разработка модели, в том числе определение и изменение ее характеристик на всех стадиях ее жизненного цикла, осуществляется российским юридическим лицом, являющимся разработчиком большой фундаментальной модели ИИ; обеспечивается полная техническая и технологическая воспроизводимость цикла разработки разработчиком модели, включая обучение и матрицу исходных коэффициентов; подготовка ответов на запросы пользователей модели и хранение данных обеспечиваются в ЦОД (центры обработки данных), расположенных на территории России и принадлежащих российским юридическим лицам; модель прошла подтверждение соответствия законодательству России и традиционным российским духовно-нравственным ценностям в порядке, установленным Правительством.

Национальная большая фундаментальная модель ИИ также должна создаваться российским юридическим лицом и должна пройти подтверждение на предмет соответствия законодательству России и традиционным культурно-нравственным ценностям, а подготовка ответов и хранение данных должно осуществляться в российских ЦОД. Разница же с суверенной моделью ИИ состоит в том, что используемые при разработке национальной модели компоненты, разработанные как на территории России, так и за ее пределами, в том числе иные большие фундаментальные модели ИИ, разработанные иными лицами, должны распространяться на условиях открытой лицензии. Также существенные характеристики национальной модели (будут определены Правительством), в том числе ее структура, ПО и настраиваемые параметры, должны определяться и изменяться российским юридическим лицом, являющимся разработчиком данной модели.

Разработчик суверенной и национальной больших фундаментальных моделей ИИ вправе: получать доступ к мерам государственной поддержки, направленным на стимулирование разработки и применения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ; осуществлять обучение больших фундаментальных моделей ИИ; принимать участие в деятельности профильных отраслевых организаций, разработке механизмов этического регулирования и подготовке предложений по совершенствованию государственной политик в сфере ИИ; осуществлять международное сотрудничество, включая реализацию совместных исследовательских проектов и экспорт отечественных решений в сфере ИИ; страховать имущественные интересы, связанные с разработкой, внедрением, использованием и иным применением суверенной и национальной больших фундаментальных моделей ИИ, а также ответственность за причинение вреда при их применении.

Разработчик суверенной и национальной больших фундаментальных моделей ИИ обязан: принимать организационные и технические меры по обеспечению безопасности большой фундаментальной модели ИИ; определять правила эксплуатации большой фундаментальной модели ИИ, устанавливающие ограничения, условия ее использования, обновления и вывода из эксплуатации; вести техническую документацию с описанием ключевых параметров и ограничений большой фундаментальной модели ИИ в объеме, необходимом для оценки информационной безопасности ее применения.

Законом обговаривается, что случаи, когда допускается применение исключительно суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ, до 1 сентября 2032 г. не будут распространяться на информационные системы, в которых применятся большие фундаментальные модели ИИ, созданные и эксплуатируемые до 1 марта 2027 г.

Первоначальная версия законопроекта также содержала понятие доверенной модели ИИ. К таковым моделям относились бы, в том числе, суверенные и национальные большие фундаментальные модели ИИ, соответствующие требованиям ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ФСТЭК (Федеральная служба технологического и экспортного контроля) по безопасности, соответствующие требованиям качества профильных органов государственной власти и госкорпораций и обеспечивающих обработку данных исключительно на территории России. Предполагалось, что при работе с государственных информационными системами и на объектах критической информационной инфраструктуры должны были бы применять только доверенные модели ИИ.

Маркировка ИИ-контента

Лицу, применяющему большую фундаментальную модель ИИ в целях создания информационного материала в аудио- и визуальной форме, обеспечивается возможность размещения информационного предупреждения о применении технологий ИИ. Формат, содержание и порядок размещения информационного предупреждения устанавливаются соглашением между лицом, применяющим большую фундаментальную модель ИИ, и лицом, предоставляющим возможность ее применения.

Согласно поправкам, принятым во II чтении, владельцы сайтов в сети интернет, на которых используется русский язык (или языки народов России), которые распространяют ориентированную на россиян рекламу и доступ к которым с территории России превышает 500 тыс. пользователей в сутки, обязаны обеспечивать пользователей, распространяющих информацию, созданную с применением больших фундаментальных моделей ИИ, на созданных ими персональных страницах возможностью размещения информационного предупреждения о применении больших фундаментальных моделей ИИ,

Первоначально требование об обеспечении необходимости маркировки ИИ-контента планировалось распространять только на владельцев социальных сетей с суточной аудиторией в России более 100 тыс. При этом самая ранняя версия законопроекта, разработанная Минцифры, обязывала социальные сети самостоятельно выявлять факт использования ИИ в составе распространяемого пользователями синтезированного информационного материала и при отсутствия соответствующей маркировки уведомлять об этом или удалять данный материал.

Обучение ИИ-моделей на объектах авторского права

Лица, предоставляющие возможность применения больших фундаментальных моделей ИИ, обязаны уведомить пользователя такой модели ИИ о принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных с данной модели и об условиях обеспечения пользователю доступа, использования и выгрузки созданных с помощью данной модели ИИ результатов интеллектуальной деятельности.

При этом является нарушением авторских и смежных прав обращение к информации, содержащейся в объектах авторского и смежного права, в целях практического применения положений, составляющих содержание объектов авторского и смежного права, включающее в том числе в рамках компьютерной обработки извлечение, сравнение, классификацию и анализ закономерностей, тенденций и корреляций, содержащихся в этих объектах авторского и смежного права, а также воспроизведение посредством краткосрочной записи в память ЭВМ исключительно для обучения суверенной и национальной больших фундаментальных моделей ИИ. Условиям для применения данной нормы является то обстоятельство, что разработчиком используется экземпляр такого произведения, полученный им правомерно, либо если этот объект авторского и смежного права был доведен до всеобщего сведения и доступен для анализа без ограничения техническими средствами.

Не допускается установление ограничений международного сотрудничества в сфере применения больших фундаментальных моделей ИИ в отношении российских физических и юридических лиц, включая вопросы проведения совместных исследований, за исключением международного сотрудничества по отдельным значимым технологическим направлениям и включенным в них структурным элементом, определенным Правительством.

Отказ от идеи маркировать принятие решений с помощью ИИ

Из самой ранней версии законопроекта, разработанной Минцифры были исключены ряд понятий: пользователь ИИ, разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь системы и сервиса ИИ. Соответственно, были исключено и предполагавшиеся требования к ним. Субъекты правоотношений в сфере ИИ должны были бы нести ответственность за результат, полученный с использованием ИИ и нарушающий российское законодательство, соразмерно степени вины каждого.

Была исключена норма о том, что лицо, осуществляющее продажу товаров или оказание услуг с использованием технологий ИИ без участия человека в принятии решений обязано информировать покупателей и потребителей услуг о применении технологий ИИ.

Также была исключена норма о том, что лицо, использующее технологии ИИ с целью принятия автономных решений, затрагивающих права, обязанности, свободы и законные интересы гран, обязано уведомит об этом гражданина, в отношении которого принимается указанное автономное решение.

Также первоначально предполагалось обязать лица и организации, осуществляющие оказание услуг, обеспечить гражданину, отказавшему от использовании технологии ИИ в его отношении, возможность получения услуг в форме и порядке, не предусматривающим автономное использование технологий ИИ.

Кроме того, в целях повышения доступности вычислительной инфраструктуры для развития технологий ИИ предполагалось утвердить перечень ЦОД, создание и эксплуатацию которых осуществляется в рамках специального регулирования. Такие ЦОД, перечень которых устанавливался бы Правительством, получили бы ряд преференций при подключении к сетям электроэнергетики. При этом системы ИИ, относящиеся к КИИ, могли бы эксплуатироваться только в ЦОД, соответствующих требованиям, установленным ФСТЭК.