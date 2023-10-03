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Системные блоки и АРМ RDW Computers включены в реестр Минпромторга

Линейка реестровых системных блоков и автоматизированных рабочих мест (АРМ) бренда RDW Computers пополнилась 36 моделями.

На процессорах AMD Ryzen 3-5 поколений и материнской плате RDW B450M теперь работают реестровые устройства модельных рядов Optimal, Office Pro и Extreme. На процессорах Intel Core i3-i7 12-13 поколений и материнской плате RDW B760M – реестровые устройства модельных рядов Xpert, Hit и Spectrum. Вновь прибывшие в Единый реестр РЭП устройства имеют заключение Минпромторга РФ, подтверждающее их производство на территории Российской Федерации. Это же удостоверяют и акты экспертизы ТПП РФ. Срок действия заключения – 3 года.

В комплекте с АРМ RDW Computers производитель предлагает мониторы RDW Computers с диагональю 23,8” и 27”. Устройства совместимы с российскими операционными системами Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС». Области применения регистрового оборудования RDW Computers – от офисных решений до мультимедийных систем.

«Появлению на российском IT-рынке каждого нового устройства RDW Computers предшествует его регистрация в реестре Минпромторга, – сказал пресс-секретарь компании «РДВ технолоджи» Павел Коваленко. – Сертификация – финальный этап, который после разработки и серийного выпуска устройства подтверждает статус производителя. Это непрерывные и многоуровневые процессы. Но именно благодаря такому «нормативному ситу» наши партнеры – системные интеграторы и реселлеры допущены к поставкам для государственных заказчиков продукции RDW Computers».

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