АРМ RDW Computers внесены в единый реестр Минпромторга России

Три модификации автоматизированного рабочего места (АРМ) бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяет акт экспертизы ТПП России и заключение Минпромторга России, выданное сроком на три года. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

АРМ RDW Optimal 23GA-01, RDW Optimal 23GA-05 и RDW Extreme 27GA-02 – комплексные решения для офисного применения. Их производительность оптимизирует рабочие процессы. Устройства RDW Computers подходят для индивидуального и коллективного пользования в формате задач государственных учреждений и коммерческих компаний. Они могут быть использованы как индивидуально, так и в составе информационной системы. Рабочий диапазон АРМ RDW Computers от накопления и хранения информационного массива до обработки данных и автоматизации бизнес-процессов.

Все элементы АРМ RDW Computers разработаны с учетом требований российских стандартов качества и безопасности. Основа устройств – собственная материнская плата RDW-MB-B450M-V.1. За производительность отвечают процессоры AMD Ryzen 5 и AMD Ryzen 7. Оперативная память от 8 ГБ. Твердотельный накопитель от 128 ГБ. Характеристики мониторов RDW Computers: разрешение FHD, интерфейсы подключения D-sub+HDMI+DP, отклик 7 мс, угол обзора 178°/178°. Эти параметры обеспечивают высокое разрешение и широкий угол обзора. Полноразмерная клавиатура и оптическая мышь RDW Computers эргономичны.

«В 2022 г. через партнерскую и дистрибьюторскую сети нами реализовано порядка 17 тыс. реестровых АРМ. Географию наших поставок АРМ планируем в этом году еще расширить. А процедура по включению в Единый реестр Минпромторга продуктовой линейки RDW Computers продолжается», – сказал пресс-секретарь компании «РДВ технолоджи» Павел Коваленко.

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Бренд RDW Computers – сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Работает с 2015 г.