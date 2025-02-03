Новые серверы RDW Computers серии «Хибины» созданы для пиковых нагрузок

Первые серверы нового поколения RDW Computers серии «Хибины» уже тестируются заказчиками. Об этом CNews сообщили представители компании RDW Technology.

Российский производитель компьютерной техники RDW Technology усилил линейку собственных enterprise решений новыми флагманскими серверами серии «Хибины», рассчитанными на работу в условиях предельных нагрузок. Они созданы и готовы к использованию в составе систем сетевой инфраструктуры, облачных сервисов, центров обработки данных (ЦОД) и обучения искусственного интеллекта. В линейке серверов серии «Хибины» 1U и 2U модификации форм-факторов. Все устройства имеют заключения Минпромторга России и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Серверы серии «Хибины» оснащены новейшей материнской платой RDW MBC-C741P c двумя процессорами Intel Xeon Scalable: 4th Gen Sapphire Rapids или 5th Gen Xeon Emerald Rapids с максимальным числом ядер до 128, а также с поддержкой до 256 виртуальных потоков в топовых моделях на один сервер. Улучшенное энергопотребление и большая вычислительная мощность процессоров этих поколений делают оптимальной энергоэффективность серверов в ЦОД. Новый модуль AMX (Advanced Matrix Extension), который появился в серверных процессорах для аппаратного ускорения умножения матриц, значительно динамизировал задачи в области машинного обучения и работы с искусственным интеллектом.

Восемь каналов и 16 слотов DDR5 частотой 5600 МГц на каждый процессор обеспечивают максимальную пропускную способность и поддержку больших объемов оперативной памяти.

Корпуса серверов серии «Хибины», имеющие типоразмер 2U, обладают максимальной трансформацией, гибридной конфигурацией накопителей и эффективной системой вентиляции, которая обеспечивает безупречную работу оборудования по показателю TDP процессора до 385 Вт.

160 линий PCIe Gen 5.0 на сервер обеспечивают быстрое взаимодействие между процессором и платами расширения последнего поколения. Инновационные серверы серии «Хибины» в максимальной конфигурации имеют 10 слотов расширения x8/x16 PCIe 5.0, слот для мезонин-модулей OCP3.0, разъемы MCIO x8. Такое количество слотов поможет даже требовательному заказчику рационально размещать требуемые компоненты.

Серверы RDW Computers серии «Хибины» обеспечивают совместимость с доверенными российскими операционными системами.