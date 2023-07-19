Разделы

Интернет E-commerce
|

На Wildberries теперь можно забронировать отели и пакетные туры в России и за рубежом

Онлайн-платформа в сотрудничестве с партнерами запустила новые туристические сервисы: продажи пакетных туров, включающих перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом – всего около 2 млн различных предложений.

Предложения туристических услуг представлены как в сегменте эконом-класса, так и премиум. Россияне могут забронировать как бюджетный кемпинг на Ольхоне у берега Байкала за 2,8 тыс. руб. в сутки для двоих путешественников, так и аутентичный номер в шале с SPA-комплексом и школой банного мастерства возле Телецкого озера на Алтае за 83 тыс. руб., или готовый тур с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле по системе ultra all inclusive на острове Самуи в Таиланде стоимостью от 318 тыс. руб. за 7 ночей.

Оплатить бронь можно как онлайн через Wildberries, так и расчитаться на месте.

В настоящий момент на Wildberries представлены предложения от различных туристических агентств и агрегаторов. В будущем онлайн-платформа начнет сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые работают в сфере туризма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неизвестные хакеры научились добывать криптовалюту, не оставляя следов

«Яндекс» тестирует продажу рекламы в Telegram

На фоне рекордного роста биткоина власти вводят карательные правила торговли криптовалютой

Сотрудницу Amazon, с помощью хитрой схемы укравшую $10 млн, посадили в тюрьму на 16 лет

Российский финтех-сервис привлечет через биржу 600 миллионов

Авторитетного криптовалютного сыщика обвинили в клевете. Поклонники перевели ему $1 млн, чтобы помочь отбиться от иска

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

За какие новые функции фитнес-браслетов стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу
Показать еще