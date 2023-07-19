На Wildberries теперь можно забронировать отели и пакетные туры в России и за рубежом

Онлайн-платформа в сотрудничестве с партнерами запустила новые туристические сервисы: продажи пакетных туров, включающих перелет, проживание, страховку и трансфер, а также бронирование отелей, гостиниц и хостелов в России и за рубежом – всего около 2 млн различных предложений.

Предложения туристических услуг представлены как в сегменте эконом-класса, так и премиум. Россияне могут забронировать как бюджетный кемпинг на Ольхоне у берега Байкала за 2,8 тыс. руб. в сутки для двоих путешественников, так и аутентичный номер в шале с SPA-комплексом и школой банного мастерства возле Телецкого озера на Алтае за 83 тыс. руб., или готовый тур с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле по системе ultra all inclusive на острове Самуи в Таиланде стоимостью от 318 тыс. руб. за 7 ночей.

Оплатить бронь можно как онлайн через Wildberries, так и расчитаться на месте.

В настоящий момент на Wildberries представлены предложения от различных туристических агентств и агрегаторов. В будущем онлайн-платформа начнет сотрудничество с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, которые работают в сфере туризма.