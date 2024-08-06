Emperium построит электрическое круизное судно для путешествий по озеру Байкал

Emperium начала работы по строительству круизного судна с электрическим двигателем, предназначенного для длительных путешествий по озеру Байкал. Оно строится по заказу компании «Водоходъ». Это головное судно в серии.

Emperium распределяет заказы по своим производственным мощностям. Корпус судна в этом году начнет строиться на «Пермской судоверфи», входящей в Emperium. На текущий момент ведется разработка конструкторской документации, закупка материалов для строительства. Судно будет морского класса для внутренних водных путей и эксплуатации на озере Байкал.

Строительство финансируется ГТЛК из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России. Сдача круизного судна на электродвижении запланирована на cентябрь 2026 г.

Трехпалубный электроход «Байкал» по уровню сервиса и комфорта будет соответствовать отелю уровня 5*. На судне предусмотрены каюты бизнес- и эконом-класса, позволяющие с комфортом разместить 68 гостей. На борту запланированы панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В межнавигационный период «Байкал» сможет использоваться в качестве «плавучей гостиницы».

«Планируемый маршрут подразумевает обустройство причальной инфраструктуры и зарядных мощностей в следующих пунктах: Иркутск, о. Ольхон, п. Усть-Баргузин, с. Турка, с. Листвянка, с. Танхой. За счет малой осадки 2,5 м судно сможет заходить на мелководные участки. На борту будет установлен альтернативный источник для подзарядки аккумуляторных батарей в случае необходимости. Это позволит увеличить дальность автономного плавания до 100 км или 7 суток», – сказал генеральный директор компании «Водоходъ» Ришат Багаутдинов.

«Это инновационный для российской судостроительной отрасли и развития круизного флота страны проект. При его реализации будут задействованы все компетенции, накопленные ранее нашими предприятиями в ходе разработки и серийного выпуска пассажирских электросудов», – отметил генеральный директор «Пермской судоверфи» Николай Малухин.