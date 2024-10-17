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Аналитика МТС Travel: популярность Байкала выросла на 10%

Сервис путешествий МТС Travel совместно с Минэкономразвития России проанализировали летние поездки россиян на Байкал. Наибольшее количество поездок совершалось на озеро со стороны Иркутской области, а интерес к посещению острова Ольхон за год вырос на 14%. Об этом CNews сообщили представители МТС Travel.

По данным МТС Travel, турпоток на Байкал летом увеличился на 10%. Причем больше половины поездок на озеро совершались со стороны Иркутской области (54%) — это объясняется наличием более развитой инфраструктуры и туристических хабов, откуда стартуют большинство маршрутов по Байкалу и вокруг него, например, поселок Листвянка. Также на «иркутской»‎ стороне находится одна из наиболее популярных достопримечательностей озера — остров Ольхон.

Лидером по количеству приезжающих на Байкал из других регионов России стал Забайкальский край — его доля составила 22% от всех поездок. На втором месте в рейтинге расположились Москва и Московская область — оттуда было совершено 12% путешествий. топ-3 по поездкам на Байкал летом замыкают туристы из Новосибирской области с долей 8% от всего турпотока.

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Регионы, из которых ездили на Байкал летом 2024 года, доля от всех поездок

«Байкал ежегодно привлекает многих любителей природы и активного отдыха. При этом одна из ключевых задач — создание качественного номерного фонда, которого здесь пока не хватает. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» направили Иркутской области почти 600 млн руб. на реализацию 19 проектов строительства модульных гостиниц, это позволит создать более 490 гостиничных номеров до конца текущего года. Республика Бурятия получила почти 550 млн руб. на реализацию 24 таких проектов на 425 номеров. Кроме того, в Бурятии в этом году начал работу Туристско-информационный центр в селе Гремячинск — первой точке на Баргузинском тракте, откуда многие начинают знакомства с Байкалом», — сказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

Особой популярностью у туристов летом пользовался байкальский остров Ольхон — турпоток в эту локацию за год вырос на 14%, каждая десятая поездка на Байкал совершена с посещением этого места. Ольхон является самым большим островом на озере Байкал. Путешественники приезжают сюда, чтобы насладиться аутентичной природой и увидеть такие необычные достопримечательности, как Ведьмины круги, мысы Бурхан, Хобой, скала Шаманка и полуостров Хорин-Ирги, прозванный в народе Кобыльей Головой.

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Летом 2024 г. на Байкале наблюдался тренд и на локальные путешествия — 58% всех поездок совершили местные жители из Иркутской области и Республики Бурятия, на границе которых расположено озеро.

Исследование проведено на базе геоаналитики МТС. Проанализированы поездки с июня по август 2023 и 2024 гг. на озеро Байкал без учета поездок местных жителей.

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