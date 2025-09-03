Разделы

РЖД КБЖД Кругобайкальская железная дорога


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Бесплатный аудиогид МТС по КБЖД стал доступен еще на одной цифровой платформе 2
03.05.2024 МТС к новому туристическому сезону оцифровала трассу «Байкал» в районе Ангасолки 1
07.11.2014 На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России 1
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 1
01.07.2010 Начались погружения аппаратов экспедиции "Миры на Байкале" 1
31.08.2009 На дне Байкала найдены обломки вагонов времен Гражданской войны 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

РЖД КБЖД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
Yandex - Яндекс 8138 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 433 1
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Ford 418 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 422 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3883 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 187 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6617 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1065 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14248 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28638 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3871 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 321 3
МТС 3G-сеть 121 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 577 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 2
Россия - Истомино 5 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 19 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 14 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 57 1
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 19 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник 7 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Баргузинский район - Баргузин - Усть-Баргузин 18 1
Северный Ледовитый океан - Карское море - Обь река - Телецкое озеро - акватория - Обская губа - залив Карского моря 31 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 712 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1597 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1204 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 649 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 414 1
Россия - РФ - Российская федерация 153359 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31162 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 1
Гражданская война 167 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50363 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19878 1
