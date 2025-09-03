Получите все материалы CNews по ключевому слову
РЖД КБЖД Кругобайкальская железная дорога
УПОМИНАНИЯ
РЖД КБЖД и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13768 1
|Yandex - Яндекс 8138 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 433 1
|Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - ФССОБ - Фонда содействия сохранению озера Байкал 11 2
|Россети Ленэнерго 1699 1
|Ford 418 1
|Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 321 3
|МТС 3G-сеть 121 1
|Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 577 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385236, в очереди разбора - 730639.
Создано именных указателей - 183385.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.