Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Бесплатные аудиогид МТС по КБЖД стал доступен еще на одной цифровой платформе

МТС запустила бесплатный аудиогид по Кругобайкальской железной дороге еще на одной платформе аудиогидов tmatic.travel. Бесплатно воспользоваться цифровым путеводителем могут абоненты всех операторов связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Аудиогид по КБЖД появился на новой платформе аудиогидов tmatic.travel. Онлайн-экскурсия охватывает 85 километров и рассказывает о 35 наиболее интересных локациях турмаршрута. В их числе – Каторжанские тоннели, карьеры из белого мрамора, музей Рериха, тоннель, который обещает исполнить желания, Итальянская стенка, названная в честь архитекторов и многие другие богатые историей места КБЖД.

На новой площадке доступны привычные функции – запуск аудиоистории по геопозиции и при необходимости вручную, просмотр фотографий места одновременно с прослушиванием, отслеживание передвижения по карте, чтобы следить за маршрутом. Кроме того, для каждой локации доступна текстовая версия рассказа.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

«Одной из точек притяжения на юге Байкала является Кругобайкальская железная дорога. Четыре года назад мы запустили аудиогид и сделали тайны этого маршрута доступными и понятными для жителей и гостей Приангарья. Надеюсь, что, появление онлайн-экскурсии на новой платформе сделает путешествия по региону еще интереснее и удобнее», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Воспользоваться бесплатными аудиогидами МТС на платформе tmatic.travel можно на сайте или в одноименном приложении.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: