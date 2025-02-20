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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169090
ИКТ 13199
Организации 10343
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Россия Истомино



20.02.2025 МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии 1
13.06.2024 МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону 1
22.10.2015 Абоненты «МегаФона» в Бурятии ежемесячно скачивают объем информации, эквивалентный 150 тыс. фильмам 1
01.07.2013 МТС подготовила сеть к туристическому сезону на основных курортах Байкала 1
25.02.2010 На Байкале произошло землетрясение 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
МегаФон 8944 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 4 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1001 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7779 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8072 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8271 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3460 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3749 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
МТС 3G-сеть 116 1
Тен Виталий 2 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 603 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Северобайкальск 14 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 54 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1893 1
Россия - СФО - Иркутская область - Слюдянский район - Слюдянка 17 1
Россия - СФО - Иркутская область - Байкальск 16 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 64 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 30 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 16 1
Россия - СФО - Иркутская область 1107 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 562 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2671 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6294 1
РАН - Российская академия наук 1884 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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