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МТС включила LTE еще для двух сел Кабанского района Бурятии

МТС запустила LTE-сеть в малочисленных населенных пунктах Кабанского района Бурятии. В результате установки телеком-оборудования еще два села получили высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE от МТС стала доступна для жителей сел Истомино и Исток, в которых проживает примерно по 250 человек. Мобильный интернет покрывает всю территорию населенных пунктов, а также участок республиканской автодороги Береговая – Кабанск - Посольское. Это позволит селянам и автомобилистам с комфортом использовать все интернет-сервисы, в том числе общаться по видеосвязи, пользоваться соцсетями, мессенджерами и навигатором в пути.

«Ранее мы уже подключили к своей сети LTE более чем 60 малочисленных населенных пунктов Бурятии, расположенных в разных уголках республики, в том числе в Кабанском районе. Сейчас селяне еще двух небольших населенных пунктов получили онлайн-доступ к социально-значимым ресурсам - порталам государственных, медицинских и образовательных услуг, онлайн-банкам и многим другим на сети МТС», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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