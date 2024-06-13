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МТС в Нижегородской области подготовила сеть к летнему сезону

ПАО «МТС» сообщает о модернизации сети мобильной связи и установке дополнительного телеком-оборудования в Нижегородской области. Работы проводились для сохранения высокого качества сети при возрастающей нагрузке в период дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пропускная способность сети увеличена в с. Великий Враг и с. Архангельское Шатковского округа, д. Мошкино Городецкого округа, с. Чистое Чкаловского округа, с. Богородское Сергачского округа, с. Полховский Майдан Вознесенкого округа, с. Глухово Дивеевского округа и с. Сеченово. В результате проведенных работ технические специалисты смогли подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика и увеличить скорости мобильного интернета до 30%. Это позволит абонентам за городом общаться с близкими по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы в высоком качестве, слушать любимую музыку и работать удаленно на комфортных скоростях.

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Помимо этого, современными цифровыми сервисами МТС теперь охвачены с. Воздвиженское Воскресенского округа, д. Истомино Балахнинского округа и с. Новодмитриевка в городском округе Выкса, куда LTE МТС пришло впервые.

«Ежегодно в летний период мы наблюдаем миграцию мобильного трафика из города в область, где помимо постоянных жителей, проводят свой отпуск и выходные горожане. Поэтому в преддверии нового дачного сезона мы точечно усиливаем емкость и расширяем покрытие сети с учетом возрастающей нагрузки, чтобы нижегородцы могли комфортно отдыхать и при этом иметь доступ к привычным цифровым сервисам, включая обмен тяжелыми файлами, доступ к онлайн-играм, аудио- и видеоконтенту и видеосвязи», - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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