Россия ПФО Нижегородская область Сергач

Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач

СОБЫТИЯ


29.12.2025 В преддверии новогодних каникул МТС открыла бесплатный доступ к Wi-Fi в салонах связи Нижегородской области 2
17.04.2024 МТС в Нижегородской области открыла свои магазины для домашних животных 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
22.06.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Нижегородской области 1
24.06.2008 «Телефон.Ру» открыл новые магазины в Нижегородской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 4
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Телефон.Ру 92 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 258 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 127 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8930 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2959 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 846 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 109 1
Бобиков Дмитрий 34 3
Белов Андрей 92 1
Богатищев Николай 5 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 124 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 102 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лысковский район - Лысково 11 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 86 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Богородский район - Богородск 59 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 11 3
Россия - РФ - Российская федерация 157466 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 31 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Правдинск 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шахунья 7 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Лукояновский район - Лукоянов 6 1
Россия - ПФО - Мордовия - Ардатов 14 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Вачский район - Вача 6 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Воротынский район - Воротынец 4 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 127 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Спорт - Футбол 753 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 1
Зоология - наука о животных 2793 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
