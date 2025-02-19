Россия ПФО Нижегородская область Шахунья
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
|Google Gmail 947 1
|Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
|Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
|Иванов Михаил 100 2
|Богатищев Николай 5 1
|Бобиков Дмитрий 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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