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Россия ПФО Нижегородская область Шахунья

Россия - ПФО - Нижегородская область - Шахунья


19.02.2025 Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области 1
16.06.2023 Секреты шахунского узорного ремизного ткачества станут доступнее благодаря МТС 2
01.11.2011 ТТК-НН за 9 месяцев 2011 г. увеличил доходы от оказания услуг связи на 44% 1
11.10.2011 «ТТК-Нижний Новгород» предоставил ADSL-абонентам высокоскоростной доступ к популярным интернет-ресурсам 1
17.08.2010 ТТК-НН увеличил скорость доступа в интернет для частных пользователей 1
24.06.2008 «Телефон.Ру» открыл новые магазины в Нижегородской области 1
07.03.2000 Комиссия Госсвязьнадзора начнет работу по приему в эксплуатацию новой оптоволоконной линии Москва-Нижний Новгород-Шахунья 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 1
Google LLC 11823 1
НИС - Нижегородские информационные сети 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 19 1
Телефон.Ру 92 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 10 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 1
МПС - Международные платежные системы 144 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8215 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Google Gmail 947 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
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Богатищев Николай 5 1
Бобиков Дмитрий 34 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3120 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1892 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 460 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 3
Россия - РФ - Российская федерация 145271 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 47 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кулебаки (городской округ) 10 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 64 1
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Сергач 5 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 116 1
Армения - Республика 2292 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Беларусь - Белоруссия 5701 1
Россия - УФО - Свердловская область 1508 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1087 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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