Секреты шахунского узорного ремизного ткачества станут доступнее благодаря МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети на севере Нижегородской области. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить емкость в Шахунье, где находится единственная в стране строчевышивальная фабрика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К летнему сезону МТС увеличила емкость сети в районе Яранского шоссе в Шахунье. Модернизация инфраструктуры производится на основе аналитики больших данных, которая позволяет комплексно оценивать потребность конкретных локаций в услугах связи и проактивно наращивать покрытие и емкость там, где это особенно необходимо. Так, увеличение скорости в три раза смогут почувствовать жители близлежащих микрорайонов, а также работники и клиенты организаций, расположенных рядом.

«Шахунья стала еще одним местом для притяжения жителей и гостей региона. Это связано как с развитием туристического кластера северных районов Нижегородской области, так и с созданием комфортных условий для жизни в отдаленных уголках региона. Увеличение емкости мобильного интернета позволит нашим абонентам изучать богатую историю этих мест, делиться впечатлениями в социальных сетях или вести прямые эфиры в хорошем качестве и на комфортной скорости во время путешествия», – отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Ранее МТС прокачала связь в Шахунье в районе ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. Энгельса, ул. Ленина и ул. Коминтерна.

Шахунья расположена в 260 километрах от Нижнего Новгорода и известна как город железнодорожников и лесозаготовителей. Это связано со строительством железной дороги Нижний Новгород – Котельнич, которое началось еще до революции. Шахунья славится особым узорно-ремизным ткачеством – старинным видом народного ремесла, которое отличается большой узорностью геометрического орнамента и тонкостью колорита. С 2001 года в Шахунье работает Народный фольклорно-этнографический музей, в котором нижегородцы и гости города могут увидеть образцы домотканых изделий из быта крестьян: рубахи, сарафаны, пояса, салфетки, скатерти.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.