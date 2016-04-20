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Телефон.Ру


20.04.2016 МТС решила спасти Samsung после потери «Евросети» и «Связного» 1
07.04.2016 Eset NOD32 доступен в магазинах сети «Телефон.ру» 1
30.03.2016 МГТС представила новый конвергентный пакет услуг NonStop 1
12.02.2016 Услуги МГТС стали доступны в сети «Телефон.ру» 2
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 2
16.11.2010 "Розница МТС" создала единое информационное пространство 1
08.09.2010 МТС представила новый брендированный телефон МТС Business 840 1
21.07.2010 МТС представила брендированный телефон с QWERTY-клавиатурой 1
01.06.2010 В «Комстаре» назначен новый вице-президент по экономике и финансам 1
03.09.2009 Объявлены даты начала продаж первого «гуглофона» HTC в России 1
31.07.2009 МТС приблизила «Беталинк» к банкротству 1
10.03.2009 «Беталинк» - банкрот 1
10.02.2009 МТС купила «Телефон.Ру» за $60 млн 3
10.02.2009 Телефон.ру достался МТС по дешевке 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
20.11.2008 Россия: подержанные трубки запретят продавать 1
13.11.2008 «Телефон.ру» отказывается сотрудничать с МТС 1
13.11.2008 Продажи «Телефон.Ру» в третьем квартале 2008 г. выросли на 34% 1
11.11.2008 МТС покупает «Телефон.ру» 1
07.11.2008 В России перестали покупать мобильники 1
05.11.2008 iPhone в России: вся правда о продажах 1
31.10.2008 «Евросеть» перестала отбирать по 3% с платежа 1
23.10.2008 Oracle засунула в iPhone приложения ERP и CRM 1
22.10.2008 III квартал 2008: продажи «Телефон.Ру» выросли на треть 1
26.09.2008 Sony Ericsson в России возглавил начальник бумажной фабрики 1
19.09.2008 «Диксис» продается из-за долгов? 1
08.09.2008 Сохрани яркие моменты с Nokia! 2
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 3
01.09.2008 «Телефон.Ру» открыл свой пятисотый магазин 4
28.08.2008 Nokia сделает "Диксису" бизнес 1
26.08.2008 «Телефон.Ру» открыл первый магазин в Тамбове 3
19.08.2008 «Телефон.Ру» открыл 50-й магазин в Сибири 1
06.08.2008 Питер: сотовым ритейлерам не хватает телефонов 1
04.08.2008 Сотовые операторы подминают интернет-рынок 1
30.07.2008 Ноутбуки штурмуют салоны связи 1
30.07.2008 Доля рынка «Телефон.Ру» выросла до 4% 6
21.07.2008 «Беталинк» ограбили собственные сотрудники 1
21.07.2008 «Телефон.Ру» выходит в Центральный округ 1
16.07.2008 Сотовые сети не платят поставщикам аксессуаров 2
15.07.2008 «Телефон.Ру» в СЗФО в июне продал 13 тыс. контрактов 2

Публикаций - 61, упоминаний - 91

Телефон.Ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 14
Samsung Electronics 5702 11
Nokia Corporation 2447 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Sony Ericsson 474 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
Lenovo Motorola 1014 3
HTC Corporation 1195 3
LG Electronics 1865 2
Microsoft Corporation 11127 2
Fly 123 2
Alcatel 229 2
АФК Система ПАО 996 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Oracle Corporation 3356 2
IBM 3551 1
TeXet 43 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
SPB Software 47 1
МакЦентр - MacCentre 37 1
Oracle Россия и СНГ 109 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Vivacell - МТС Армения 20 1
Explay - Эксплей 165 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Telefonica - Telefónica España 171 1
Huawei 2732 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Deutsche Telekom - T-Mobile 264 1
ZTE Corporation 550 1
1С-Битрикс 348 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Vodafone Group 383 1
Siemens AG - Сименс Россия 665 1
Philips 733 1
ESET 989 1
Евросеть 889 22
Связной ГК 883 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
Цифроград 55 5
Точка 124 2
Газпромбанк - ГПБ 693 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Перекресток 203 1
МТС банк 254 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Coca-Cola Company 112 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
3G - Стандарт мобильной связи 3744 5
FM-радиовещание - FM-тюнер 483 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 19 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Фишинг - Phishing 97 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Google Android 10751 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Apple iPhone 3 383 1
ESET NOD32 Start Pack 5 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
ESET NOD32 Smart Security Family 13 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Nokia 6500 Classic 5 1
Opera Mini 189 1
ESET NOD32 Parental Control 11 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Apple iTunes Store 574 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 987 1
Nokia N - серия 244 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
ICQ 499 1
Apple - App Store 2198 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Кусков Денис 150 6
Чичваркин Евгений 82 4
Мамут Александр 109 2
Брюквин Юрий 196 2
Герчук Михаил 87 2
Кочетков Владислав 137 1
Демидов Михаил 130 1
Бойко Алексей 12 1
Юртаев Герман 16 1
Филиппов Василий 12 1
Заикина Мария 13 1
Кохановская Елена 16 1
Комаров Павел 2 1
Малис Олег 55 1
Осадчая Екатерина 39 1
Павлов Максим 6 1
Маслов Алексей 4 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Белоусов Андрей 53 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Рыжиков Сергей 99 1
Делицын Леонид 94 1
Солодовников Денис 62 1
Воробьев Андрей 125 1
Дунаев Сергей 28 1
Малис Александр 111 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 17
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - Липецк 259 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 4
Россия - Ульяновск 296 4
Россия - Тамбов 208 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - Колпино 41 4
Россия - Междуреченск 27 4
Россия - Сибирь 878 3
Россия - Новокузнецк 176 3
Россия - Псков 137 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - Воронеж 693 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Улан-Удэ 140 2
Россия - Челябинск 774 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Кемеровская область 469 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Великий Новгород 165 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - Новосибирская область 817 2
Россия - Республика Бурятия 285 2
Россия - Саров 92 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - Республика Тыва 143 1
Европа 3774 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Томская область - Стрежевой 12 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Республика Тыва - Кызыл 7 1
Россия - Новоалтайск 16 1
Россия - Иваново 194 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 1
Федеральное законодательство 254 1
Спам - Spam 101 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
CNews Analytics 1991 1
Gartner 2194 1
GfK - ГФК-Русь 119 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766447, в очереди разбора - 670132.
Создано именных указателей - 46354.
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