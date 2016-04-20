Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телефон.Ру
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 91
Телефон.Ру упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 150 6
|Чичваркин Евгений 82 4
|Мамут Александр 109 2
|Брюквин Юрий 196 2
|Герчук Михаил 87 2
|Кочетков Владислав 137 1
|Демидов Михаил 130 1
|Бойко Алексей 12 1
|Юртаев Герман 16 1
|Филиппов Василий 12 1
|Заикина Мария 13 1
|Кохановская Елена 16 1
|Комаров Павел 2 1
|Малис Олег 55 1
|Осадчая Екатерина 39 1
|Павлов Максим 6 1
|Маслов Алексей 4 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Рыжиков Сергей 99 1
|Делицын Леонид 94 1
|Солодовников Денис 62 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Дунаев Сергей 28 1
|Малис Александр 111 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 2
|CNews Analytics 1991 1
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766447, в очереди разбора - 670132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766447, в очереди разбора - 670132.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru