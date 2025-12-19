Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187766
ИКТ 14524
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26540
Персоны 81203
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Россия СФО Кемеровская область Киселевск

Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск

СОБЫТИЯ


19.12.2025 Связывая Кузбасс: «Ростелеком» построил в регионе еще 37 базовых станций 1
29.08.2025 Верх-Чумыш на связи: «Ростелеком» построил в Кузбассе еще две базовые станции 1
31.03.2025 Кузбасс стал одним из лидеров по числу запущенных в России отечественных базовых станции LTE 1
25.03.2024 «Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
13.07.2016 МТС открыла новые розничные салоны в городах и селах Кемеровской области 1
30.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в городах Кузбасса 1
18.05.2016 Tele2 запускает 4G в Кузбассе 1
22.12.2015 МТС: Каждый активный пользователь 4G в Кузбассе в среднем скачивает 5 ГБ информации ежемесячно 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
21.05.2015 Tele2 запустила сети 3G в Омске и Кемерове 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 2
19.01.2015 «Билайн» запустил 4G на зимнем курорте Шерегеш 1
22.08.2014 МТС модернизировала сеть в 53 населенных пунктах Кемеровской области 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
25.04.2013 «ТТК-Западная Сибирь» запустила IPTV в четырех городах Новосибирской и Кемеровской областей 1
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. 1
13.12.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: ноябрь 2012 года 4
24.11.2010 «Энфорта» приобрела 100% акций кузбасского провайдера Polenet 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
19.08.2008 «Телефон.Ру» открыл 50-й магазин в Сибири 1
30.07.2008 Доля рынка «Телефон.Ру» выросла до 4% 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
09.12.2004 МТС стартует в Кемеровской области 1
21.04.2004 "МегаФон" запустил услуги GPRS и MMS в Вологодской области 1
26.09.2003 В 2004 году в Кемерово введут в эксплуатацию мультисервисную сеть 1
22.08.2003 В Кемеровской области завершен первый этап строительства региональной мультисервисной сети 1
10.02.2003 «Би Лайн GSM»: 100 тысяч абонентов в Кузбассе 1
28.01.2002 "Вымпелком-Р" начинает работать в Кузбассе 1
14.09.2001 АСУ "Галактика" будет работать еще на одном предприятии угольной промышленности 1
11.07.2000 ОАО "Союз-Телефонстрой" и ОАО "Трест "Связьстрой-6" проложат кабель для внутризоновой ВОЛС Кузбасса 1
20.06.2000 "Электросвязь" Кемеровской области подписала договор на строительство внутризоновой волоконно-оптической сети 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 5
МегаФон 9936 3
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 2
Союз-Телефонстрой 10 2
Ростелеком 10325 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3125 2
Cisco Systems 5224 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 133 2
Связьстрой-6 Трест 5 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
МТС - Иртея 78 1
Samsung Electronics 10634 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Huawei Technologies 404 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Галактика - Корпорация 1507 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Электросвязь 268 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Шахты 0 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Телефон.Ру 92 3
Евросеть 1417 1
Связной ГК 1384 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Углеметбанк 4 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
СДС Холдинг - Уголь ХК 3 1
Международный аэропорт Кемерово имени А.А. Леонова 1 1
СДС Холдинг - Черниговец 2 1
Техносервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2171 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73405 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9355 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
HSDPA Dual Carrier 85 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
Аксессуары 4135 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1663 2
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
Товарная матрица - Ассортиментная матрица 14 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 964 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4354 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2206 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 1
Microsoft Windows 2000 8663 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Галактика Управление Автотранспортом 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 1
Google YouTube - Видеохостинг 2895 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
МегаФон GSM 8 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 344 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 38 1
Тен Станислав 14 3
Соловьев Александр 107 2
Бекиров Руслан 58 1
Воскобойников Виктор 2 1
Стерликова Елена 1 1
Балаганский Кирилл 1 1
Орловский Виктор 398 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Зацаринный Михаил 1 1
Федорова Олеся 63 1
Лапиков Андрей 6 1
Лясман Виктор 1 1
Орехов Константин 2 1
Россия - СФО - Кемеровская область 992 26
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 57 24
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 24
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 21
Россия - РФ - Российская федерация 157221 16
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 15
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 44 14
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 10
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 30 8
Россия - СФО - Новосибирск 4666 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2679 7
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 149 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45804 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 5
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 4
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 46 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2061 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 14 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 16 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Беларусь - Белоруссия 6039 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 2
Казахстан - Республика 5805 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15163 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1870 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Металлоконструкции - Металлические конструкции 39 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2290 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6342 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409045, в очереди разбора - 731476.
Создано именных указателей - 187766.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще