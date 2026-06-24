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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Кемеровская область Мысковский городской округ Мыски

Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Каждый второй звонок в Кузбассе совершается с помощью интернета 1
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
18.01.2016 В 2015 г. в Кузбассе открылось 478 новых точек обслуживания МТС 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
15.04.2015 «Ростелеком» накрывает «оптикой» юг Кузбасса 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
16.01.2014 МТС в Кемеровской области увеличила скорость мобильного интернета в 2 раза 1
26.04.2013 Сергей Вепренцев назначен коммерческим директором «Сибирских Сетей» 1
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. 1
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке 2
05.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запускает IPTV в шести городах региона 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1
02.02.2010 «МегаФон» запускает 3G в Новосибирской и Кемеровской областях 1
16.07.2008 Денис Стафеев назначен и.о. коммерческого директора «РТКомм» 1
12.05.2006 Фото дня. Убийственная защита от насильника 1
12.05.2006 Убийственная защита от насильника 1
21.04.2004 "МегаФон" запустил услуги GPRS и MMS в Вологодской области 1
05.03.2003 На севере Кемеровской области введена в строй волоконно-оптическая линия связи 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 3
Ростелеком 10850 2
МегаФон 10584 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 277 2
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 535 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 2
Dr.Web - Доктор Веб 1292 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Шахты 0 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Сибсети - Сибирские Сети 12 1
Углеметбанк 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17814 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4970 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9331 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9990 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2254 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11443 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9633 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8652 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4168 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9751 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2216 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4336 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
Аксессуары 4246 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5182 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60908 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5456 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4575 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25109 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1145 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7878 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 920 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6807 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 99 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 1
Пропускная способность - Bandwidth 1887 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
МегаФон GSM 8 1
Соловьев Александр 117 2
Федорова Олеся 63 1
Тютин Алексей 15 1
Тен Станислав 14 1
Зданович Сергей 8 1
Кубарев Владимир 7 1
Стафеев Денис 6 1
Вепренцев Сергей 3 1
Орехов Константин 2 1
Стерликова Елена 1 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1052 12
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 319 11
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 567 9
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 59 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2804 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 72 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 36 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 47 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 7
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Юргинский округ - Юрга 40 6
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2025 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Калтан 7 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 32 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1694 3
Россия - СФО - Новосибирск 4837 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 3
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 48 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 3
Россия - СФО - Алтайский край - Алейск 17 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ижморский район 6 2
Израиль 2846 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1645 2
Россия - СФО - Алтайский край - Новоалтайск 42 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Татарск 17 2
Россия - СФО - Алтайский край - Заринск 31 2
Россия - СФО - Томская область - Северск 74 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 15 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 19 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Коченёво 32 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Краснообск 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164338 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54409 1
Казахстан - Республика 5993 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4584 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7695 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой 60 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6958 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7466 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52924 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6571 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6661 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2683 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1619 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3116 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11534 1
Интересное ТВ - телеканал 3 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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