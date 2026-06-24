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Россия СФО Кемеровская область Мысковский городской округ Мыски
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Углеметбанк 4 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 339 2
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
|МегаФон GSM 8 1
|Соловьев Александр 117 2
|Федорова Олеся 63 1
|Тютин Алексей 15 1
|Тен Станислав 14 1
|Зданович Сергей 8 1
|Кубарев Владимир 7 1
|Стафеев Денис 6 1
|Вепренцев Сергей 3 1
|Орехов Константин 2 1
|Стерликова Елена 1 1
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