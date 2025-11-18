Разделы

Россия СФО Кемеровская область Ижморский район


СОБЫТИЯ


18.11.2025 «Булат» в Кузбассе: «Ростелеком» запустил в регионе первые отечественные базовые станции 1
12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
26.06.2024 МТС запустила связь 4G в 60 селах и деревнях Кузбасса 1
29.02.2024 «Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса 1
08.04.2015 МТС на 40% увеличила количество базовых станций в Кемеровской области 1
21.10.2011 «Ростелеком-Сибирь» модернизировал каналы связи 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 262 3
Ростелеком 10270 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25489 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17024 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2040 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2177 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28874 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8704 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11156 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2169 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9187 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4831 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9588 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8436 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21893 1
Пропускная способность - Bandwidth 1827 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4054 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1837 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3060 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9719 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1425 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6681 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4326 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8332 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5527 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1082 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5128 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 876 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12181 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8832 1
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 63 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4441 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1594 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3356 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1304 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 324 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5786 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 340 1
Михайлов Алексей 91 2
Бекиров Руслан 53 1
Германовичус Дмитрий 5 1
Россия - СФО - Кемеровская область 978 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 550 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Тяжинский район - Тяжин 13 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 56 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Таштагольский район - Таштагол 30 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Мысковский городской округ - Мыски 17 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 313 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Белово 35 2
Россия - Гурьевский район - Гурьевск 45 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Ленинск-Кузнецкий 43 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Чебулинский район - пгт Верх-Чебула 10 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 30 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 31 1
Казахстан - Карагандинская область - Темиртау 9 1
Россия - ПФО - Кировская область - Опаринский район - Опарино 10 1
Россия - СФО - Новосибирск 4624 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1806 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 56 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 143 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2636 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6749 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1937 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54723 1
