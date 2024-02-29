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«Ростелеком» провел скоростной интернет для 4,5 тыс. сельских семей Кузбасса

За последний год «Ростелеком» построил интернет-сети для 4,5 тыс. частных домохозяйств в 26 малых населенных пунктах Кемеровской области. Специалисты компании проложили сотни километров оптоволоконных линий и подключили сельчан к глобальной сети по технологии xPON с высокой пропускной способностью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Инфраструктурные улучшения затронули частные дома на территории Ижморского, Мариинского, Промышленновского, Таштагольского, Чебулинского, Юргинского, Крапивинского и других районов. Среди них есть удаленные деревни и села, где широкополосный домашний интернет у жителей появился впервые.

«Мы продолжаем увеличивать покрытие оптоволоконных сетей связи в Кузбассе в частных домохозяйствах. За последний год количество пользователей, у которых теперь есть возможность подключиться к «Ростелекому», стало больше на 20%. Такая востребованность объясняется большим количеством полезных и удобных сервисов, которые сегодня доступны онлайн и необходимы в повседневной жизни. Благодаря высокой пропускной способности сети абоненты могут одновременно выходить в интернет на разных гаджетах, загружать контент в кинотеатре Wink, учиться на платформе «Лицей», устанавливать систему «Умный дом» и многие другие цифровые решения», – сказал директор «Ростелекома» в Кемеровской области Алексей Михайлов.

По данным провайдера, наиболее востребованным в частных домах и коттеджах является тариф «Технологии выгоды. Частный дом. Семейный». Он включает домашний интернет на скорости до 200 Мбит/с, подключение до пяти SIM-карт с голосовой связью и мобильным трафиком, а также 205 телеканалов, 27 тыс. фильмов и сериалов в видеотеке сервиса Wink. Управлять всеми услугами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

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Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Кемеровской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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