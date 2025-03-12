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Германовичус Дмитрий


12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
15.04.2024 «Ростелеком» предложил кузбассовцам выгоду до 60% на интернет и мобильную связь 1
25.03.2024 «Ростелеком» подключил к интернету 25 новостроек в Кузбассе 1
26.12.2023 За безопасностью кузбасских многоэтажек следят почти 1000 видеокамер «Ростелекома» 1
26.10.2023 Кузбасские новостройки присоединились к сетям «Ростелекома» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Германовичус Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9787 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 244 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11787 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51333 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2937 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19803 2
Оповещение и уведомление - Notification 4707 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1271 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11265 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16094 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1807 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28013 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12668 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21383 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12273 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4081 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9360 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4818 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8530 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14480 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3505 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2133 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6078 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13366 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8651 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24355 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 774 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2118 1
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 27 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 321 2
Полянский Станислав 5 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 4
Россия - СФО - Кемеровская область 911 4
Россия - РФ - Российская федерация 146022 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 119 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Анжеро-Судженск 29 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51607 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4928 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8650 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4874 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 608 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1211 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2691 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9945 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5459 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4887 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 824 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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