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HSUPA High-Speed Uplink Packet Access технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента»
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 99, упоминаний - 104
HSUPA и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 5
|Ксенин Алекс 311 2
|Малевич Казимир 11 2
|Малис Александр 158 2
|Анкилов Константин 121 2
|Савин Сергей 97 1
|Богатов Антон 79 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Корнеева Ксения 31 1
|Рыбалко Станислав 9 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Заскалет Михаил 12 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Ланина Ирина 18 1
|Рысин Леонид 2 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Портной Сергей 9 1
|Бучин Сергей 7 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Конарев Дмитрий 7 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Аветисян Сергей 5 1
|Шмелев Иван 3 1
|Меркулов Дмитрий 1 1
|Ивутин Дмитрий 3 1
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
|Харитонов Андрей 5 1
|Закурдаев Сергей 3 1
|Кисс Павел 1 1
|Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.