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HSUPA High-Speed Uplink Packet Access технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента»

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.07.2015 Как выделиться из массы: рецепт от LG G4 1
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom 1
12.02.2013 Обзор планшета WEXLER.TAB 7t с модулем 3G: с лица воду не пить 1
31.10.2012 Обзор Acer Iconia Tab A211: эталон планшета на каждый день 1
24.10.2012 «МегаФон» предложил корпоративным клиентам усилитель интернет-сигнала 1
02.10.2012 Первый взгляд на смартфон HTC Desire X: крепкий хорошист или "недофлагман"? 1
13.09.2012 TP-Link представил беспроводной маршрутизатор, способный автоматически переключается с WAN на 3G/4G 1
10.09.2012 Самые ожидаемые смартфоны осени 2012 года 1
04.09.2012 Самый быстрый в мире смартфон: первый взгляд на LG Optimus G 1
30.08.2012 Первый в мире 13" планшет Toshiba Excite 13: первый взгляд 1
01.08.2012 Первый взгляд на смартфон Lenovo LePhone K860: китайская оккупация 1
09.07.2012 Смартфоны: хиты продаж начала лета 2012 1
19.06.2012 Обзор Samsung Galaxy Tab 2 10.1: белый воротничок среди планшетов 1
13.06.2012 Планшет с самым быстрым процессором: первый взгляд на ZTE V96 1
06.06.2012 Обзор планшета 7" Samsung Galaxy Tab 2: ZOOM.CNews рекомендует 1
21.05.2012 Второй претендент на трон: первый взгляд на смартфон LG Optimus 4X HD 1
10.01.2012 Первый взгляд на планшет Motorola Xoom 2: работа над ошибками 1
22.12.2011 «Ростелеком» представил собственные смартфоны и планшет 1
14.12.2011 Первый взгляд на Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus: бритвой Оккама по планшету 1
06.12.2011 Обзор смартфона LG Optimus Sol: рабочая лошадка уходит в отрыв 1
07.10.2011 «МегаФон» увеличил пропускную способность сети 3G в Ставропольском крае 2
07.10.2011 Обзор Huawei IDEOS S7 Slim: "семерка" для пенсионеров 1
28.09.2011 Обзор смартфона LG Optimus Black: хороший, плохой, злой 1
14.07.2011 Обзор смартфона Huawei IDEOS X5: на что способен честный "китаец"? 1
03.06.2011 Обзор HTC Flyer: первый реальный конкурент Apple iPad 2 1
24.05.2011 Планшеты Samsung Galaxy Tab уже в Москве: новые подробности 1
28.03.2011 Telit объявила о выпуске самого маленького в мире пятидиапазонного HSPA-модуля 1
14.03.2011 Мобильные телефоны и смартфоны: хиты продаж февраля 2011 1
04.02.2011 В США начались продажи смартфона Dell с 4-дюймовым экраном 1
07.12.2010 Google представил новую версию Android и новый смартфон. ФОТО 1
19.10.2010 Российская компания разработала уникальный усилитель интернет-сигнала 1
29.09.2010 Acer Stream: тест флагманского мультимедийного гуглофона 1
27.09.2010 Появилась первая информация о топовом коммуникаторе HTC 7 Trophy 1
11.08.2010 «АрменТел» утроил емкость сети 3G в Ереване и внедрил технологию HSUPA 1
11.08.2010 Samsung Wave: топовый тачфон на платформе Bada 1
06.08.2010 Первый взгляд на Sony Ericsson Aspen: Windows-альтернатива Blackberry? 1
02.08.2010 «Билайн» представил свой новый USB-модем MF 631 1
12.07.2010 D-Link выпустил новый интернет-маршрутизатор с поддержкой 3G и WiFi 1
08.07.2010 iPhone 4 оказался невиновен в проблеме передачи данных 1

Публикаций - 99, упоминаний - 104

HSUPA и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 31
Google LLC 12690 21
Huawei 4677 19
Apple Inc 13156 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
HTC Corporation 1512 15
LG Electronics 3735 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
Qualcomm Technologies 1974 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
МегаФон 10742 9
Lenovo Motorola 3566 9
Nvidia Corp 4002 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Microsoft Corporation 25775 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Sony 6739 7
Vodafone Group 1412 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Intel Corporation 12811 5
ZTE Corporation 800 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
i-Mate 53 4
X Corp - Twitter 2938 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Toshiba Corporation 2980 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
E-Ten Information Systems 119 3
Motorola Inc 1156 3
MiTAC - Mio Technology 89 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Евросеть 1421 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Carl Zeiss AG 307 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Nokia Venture Partners - Nokia Ventures Organization - Nokia Bell Labs - Alcatel-Lucent Ventures 9 1
Bugatti 17 1
Некстер ИК 33 1
Arthur D. Little 14 1
Hino Motors 3 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Carphone Warehouse 43 1
Бизнес-Волна 3 1
Iwatani 1 1
Связной ГК 1401 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
IKEA - ИКЕА 171 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
WiMAX Forum 69 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 77
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 43
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 38
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 37
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 35
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 31
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 28
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 28
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 27
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 19
Наушники - Headphones 4479 19
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 18
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 17
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 17
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 16
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 16
USB micro 974 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 15
Google Android 15244 35
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 31
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 16
Microsoft Windows 16882 14
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 14
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Samsung Galaxy Note 702 12
Samsung Galaxy 1035 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 11
Nokia Symbian OS 1411 11
Microsoft Windows Mobile 6 250 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
HTC Sense 188 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 9
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 9
Samsung Electronics TouchWiz 202 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Apple iPad 4012 7
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 7
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 6
LG Optimus 170 6
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 6
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 6
Microsoft Windows BitLocker 942 6
Nvidia Optimus 198 6
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 6
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 6
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 5
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
Nuance Swype Keyboard 58 5
HTC Desire - серия смартфонов 153 5
Солонин Виталий 90 5
Ксенин Алекс 311 2
Малевич Казимир 11 2
Малис Александр 158 2
Анкилов Константин 121 2
Савин Сергей 97 1
Богатов Антон 79 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Осадчая Ирина 64 1
Фадеев Михаил 57 1
Зобнина Маргарита 54 1
Корнеева Ксения 31 1
Рыбалко Станислав 9 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Заскалет Михаил 12 1
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Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
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Бучин Сергей 7 1
Стыцько Виталий 8 1
Конарев Дмитрий 7 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Аветисян Сергей 5 1
Шмелев Иван 3 1
Меркулов Дмитрий 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Харитонов Андрей 5 1
Закурдаев Сергей 3 1
Кисс Павел 1 1
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Европа 24964 18
Южная Корея - Республика 7052 15
Испания - Каталония - Барселона 752 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Япония 13807 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Китай - Тайвань 4245 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Швеция - Королевство 3782 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Испания - Королевство 3840 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Европа Западная 1496 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Армения - Республика 2449 2
Польша - Республика 2031 2
Америка - Американский регион 2206 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Канада 5082 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Китай - Пекин - Beijing 1096 2
Армения - Ереван 223 2
Франция - Канны 114 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
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