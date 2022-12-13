Индексная книга (каталог) CNews*
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Фадеев Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 57, упоминаний - 62
Фадеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Савин Сергей 97 10
|Лопатин Виктор 25 6
|Завьялова Светлана 21 5
|Демидов Михаил 134 4
|Ноготкова Елена 26 3
|Игнатьева Людмила 11 3
|Казаков Александр 72 3
|Филиппов Василий 18 3
|Третьяков Алексей 16 2
|Хавжа Дмитрий 8 2
|Орехов Дмитрий 3 2
|Захарова Надежда 5 2
|Деев Дмитрий 6 2
|Мазуров Алексей 4 2
|Сабайдаш Андрей 3 2
|Любжин Владимир 4 2
|Chou Teresa - Чоу Тереза 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Волож Аркадий 268 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Кусков Денис 221 2
|Муртазин Эльдар 74 1
|Бутман Евгений 29 1
|Козлов Евгений 35 1
|Воробьев Дмитрий 11 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Терентьев Константин 19 1
|Рожковский Кирилл 14 1
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
|Маслов Михаил 15 1
|Луканин Виктор 17 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Шульгин Георгий 9 1
|Шарков Иван 9 1
|Иващеева Елена 9 1
|Зентрих Павел 9 1
|Коваль Василий 7 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Шилов Анатолий 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.