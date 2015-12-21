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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Фадеев Михаил



21.12.2015 «Связной» продал Explay 1
30.05.2011 Рейтинг CNews: Новые миллионеры Рунета 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
13.01.2011 Российский оператор готовит «убийцу» iPad с ГЛОНАСС 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС 1
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги 5
29.01.2010 Кому нужен планшет Apple? Мнения экспертов 1
17.12.2009 У Москвы появился официальный электронный атлас 1
26.11.2009 Смартфоны в России стали дешевле 1
19.10.2009 Рынку навигаторов предрекли конец роста 1
13.10.2009 В России представлен первый нетбук с ОС от Google 1
11.09.2009 Motorola представила свой первый «гуглофон» 1
08.09.2009 HTC Touch2: первый Windows Phone анонсирован в России 1
03.09.2009 Новые коммуникаторы Sony Ericsson и HTC. ФОТО 1
27.08.2009 Nokia запускает свою платежную систему 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
23.07.2009 Россия: Аналитики недооценили рынок навигаторов 2
13.07.2009 Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках 1
03.06.2009 Москвичи скупили половину 3G-телефонов 1
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета 1
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха 2
05.02.2009 Nokia и iPhone «заразятся» русским софтом от Windows Mobile 1
21.01.2009 Мобильный интернет: когда исчезнет WAP? 1
19.12.2008 iPhone заточили под Windows 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 1
26.11.2008 «Евросеть» будет работать по-другому 1
07.11.2008 В России перестали покупать мобильники 1
31.10.2008 На создание цифровых карт выделено 6 млрд рублей 2
03.10.2008 Россия: мобильная розница погибнет не в этом году 1
19.09.2008 «Диксис» продается из-за долгов? 1
17.09.2008 Электронные карты в России: кто делает деньги на GPS 2
03.09.2008 Платить за «Билайн» станет дороже 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 3
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
22.08.2008 «Мегафон» догнал «Билайн» 1
14.08.2008 Россия: Sony Ericsson обезглавлен 2
05.08.2008 LiMo: 21 телефон на Linux в этом году 1
05.08.2008 Apple со скидкой: в Москве открыт первый дисконт 1
03.06.2008 E-Ten разогнал российский офис 4

Публикаций - 55, упоминаний - 79

Фадеев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

E-Ten Information Systems 113 22
HTC Corporation 1374 20
Nokia Corporation 5231 20
Samsung Electronics 8925 18
Sony Ericsson 1032 12
Microsoft Corporation 20967 10
Apple Inc - Эппл Рус 10090 10
Rover - RoverComputers 371 9
Lenovo Motorola 3318 9
Acer Group 2178 8
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 8
Google LLC 9407 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8508 5
LG Electronics 3116 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 133 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 4
Paragon Software Group - PSG 324 3
Navitel - Навител Навигатор 271 3
SPB Software 48 3
Mio Technology 51 3
Yandex - Яндекс 4546 3
Qualcomm Technologies 1550 3
Intel Corporation 10779 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Packard Bell 67 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6184 2
МакЦентр - MacCentre 120 2
Nvidia Corp 3010 2
Huawei 3136 2
TI - Texas Instruments Incorporated 758 2
Fly 154 2
Meta - Facebook 4113 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Nokia Alcatel-Lucent 1416 2
Garmin 169 2
HP Inc. 5098 2
ZTE Corporation 637 2
Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
Евросеть 1342 14
Связной ГК 1083 9
Телефон.Ру 87 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 2
Цифроград 155 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 1
Marshall Capital Partners 65 1
Беталинк 102 1
Телефорум 91 1
Dixis - Диксис 343 1
Tiger Global 19 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 64 1
Almaz Capital Partners 120 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 1
re:Store 117 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 1
Роскартография АО 53 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4881 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 5
QWERTY-клавиатура 631 4
Smartphone - Смартфон 873 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 2
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 106 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4193 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2849 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
DMB - Digital Multimedia Broadcasting - T-DMB - Terrestrial DMB - S-DMB - Satellite Digital Multimedia Broadcasting 134 1
ТВ-тюнер - TV tuner 415 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 319 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 179 1
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 190 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 1
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 229 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 563 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 126 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
Виртуализация 78 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 283 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2128 23
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 15
Symbian OS 1387 10
Google Android 11630 9
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1265 7
Linux OS 7167 6
Microsoft Windows 10 10089 4
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 3
Rover - RoverPC 53 2
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 2
Qualcomm Snapdragon MSM 24 2
Nokia N - серия 322 2
Apple iPod Touch 718 2
Apple iPod 1376 2
Microsoft Exchange 947 2
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 202 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
Google Play - Google Store - Android Market 2631 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 502 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
Microsoft Windows 1338 2
Apple iPad 3535 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2537 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 1
Nokia Booklet 3G 10 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 35 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 417 1
Paragon Penreader 52 1
Nokia Ovi Store 54 1
Sony Walkman 215 1
HTC Touch - серия смартфонов 46 1
Rover - RoverBook 104 1
TI OMAP 84 1
Microsoft Windows XP 2284 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 96 1
Apple macOS X - Rhapsody 1392 1
Opera Mini 206 1
Apple iWork 62 1
Vobis Highscreen 64 1
Apple iPhone 3 400 1
Савин Сергей 94 10
Лопатин Виктор 25 6
Смирнов Сергей 31 4
Завьялова Светлана 19 4
Демидов Михаил 132 4
Ноготкова Елена 25 3
Казаков Александр 39 3
Чичваркин Евгений 158 3
Путин Владимир 2412 2
Иванов Дмитрий 50 2
Богуславский Леонид 30 2
Волож Аркадий 206 2
Кусков Денис 212 2
Кузнецов Дмитрий 49 1
Артамонова Анна 177 1
Евтушенков Владимир 186 1
Бородин Владимир 18 1
Мильнер Юрий 128 1
Ельцин Борис. 42 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Усманов Алишер 252 1
Козлов Евгений 15 1
Менькова Татьяна 57 1
Эльдар Муртазин 45 1
Бутман Евгений 26 1
Третьяков Алексей 12 1
Воробьев Дмитрий 8 1
Саяпина Елена 39 1
Чуйкин Алексей 24 1
Терентьев Константин 18 1
Рожковский Кирилл 13 1
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 1
Маслов Михаил 11 1
Луканин Виктор 15 1
Бехтерев Дмитрий 11 1
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Жуков Сергей 29 1
Кузнецов Сергей 137 1
Лужков Юрий 101 1
Малис Александр 155 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 6
Европа 7245 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 855 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11522 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Индия - Республика 4072 2
Европа Восточная 2806 2
Америка 1186 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 2
Германия - Федеративная Республика 7775 2
Испания - Каталония - Барселона 696 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 1
Греция - Греческая Республика 631 1
Нидерланды 1988 1
Южная Корея - Республика 3250 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1381 1
Россия - Сибирь 1343 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 1
Китай - Тайвань 1553 1
Россия - СФО - Новосибирск 2908 1
Италия - Итальянская Республика 2816 1
Ближний Восток 2482 1
Африка - Африканский регион 2660 1
Южная Америка 669 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 1
Япония 7885 1
Азия - Азиатский регион 3149 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 1
Казахстан - Республика 4122 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 616 1
POI - points of interest 65 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
FT - Financial Times 1067 1
Bloomberg 935 1
NYT - The New York Times 943 1
CNET - Издание 1557 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
DigiTimes - Издание 1279 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Associated Press 1965 1
Commercial Times 91 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 11
SmartMarketing 73 9
Gartner 3174 5
ABI Research 230 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 3
GfK Rus - ГФК-Русь 172 3
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
IDC - International Data Corporation 4516 1
Juniper Research 419 1
Frost & Sullivan 176 1
IHS iSuppli 389 1
Piper Jaffray 88 1
Mobile Research Group 65 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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