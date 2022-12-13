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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фадеев Михаил

СОБЫТИЯ


13.12.2022 Михаил Фадеев, маркетолог: Как генерирующим маркетингом растить небольшой бренд с нуля 3
21.12.2015 «Связной» продал Explay 1
30.05.2011 Рейтинг CNews: Новые миллионеры Рунета 1
24.05.2011 «Яндекс» привлек на бирже $1,3 млрд: кто продал и кто сохранил акции - СХЕМА 1
13.01.2011 Российский оператор готовит «убийцу» iPad с ГЛОНАСС 1
09.11.2010 Уникальный эксперимент: китайских программистов везут в Россию 1
27.10.2010 Сергей Иванов готовит барьеры для телефонов без ГЛОНАСС 1
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги 2
29.01.2010 Кому нужен планшет Apple? Мнения экспертов 1
17.12.2009 У Москвы появился официальный электронный атлас 1
26.11.2009 Смартфоны в России стали дешевле 1
19.10.2009 Рынку навигаторов предрекли конец роста 1
13.10.2009 В России представлен первый нетбук с ОС от Google 1
11.09.2009 Motorola представила свой первый «гуглофон» 1
08.09.2009 HTC Touch2: первый Windows Phone анонсирован в России 1
03.09.2009 Новые коммуникаторы Sony Ericsson и HTC. ФОТО 1
27.08.2009 Nokia запускает свою платежную систему 1
24.08.2009 Первый нетбук Nokia. ФОТО 1
23.07.2009 Россия: Аналитики недооценили рынок навигаторов 1
13.07.2009 Россия: Первый «гуглофон» уже на прилавках 1
03.06.2009 Москвичи скупили половину 3G-телефонов 1
22.04.2009 Названы смартфоны-трафикогенераторы Рунета 1
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха 1
05.02.2009 Nokia и iPhone «заразятся» русским софтом от Windows Mobile 1
21.01.2009 Мобильный интернет: когда исчезнет WAP? 1
19.12.2008 iPhone заточили под Windows 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 1
26.11.2008 «Евросеть» будет работать по-другому 1
07.11.2008 В России перестали покупать мобильники 1
31.10.2008 На создание цифровых карт выделено 6 млрд рублей 1
03.10.2008 Россия: мобильная розница погибнет не в этом году 1
19.09.2008 «Диксис» продается из-за долгов? 1
17.09.2008 Электронные карты в России: кто делает деньги на GPS 1
03.09.2008 Платить за «Билайн» станет дороже 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1
26.08.2008 Россия: GPS-навигаторы попали под пресс смартфонов 1
22.08.2008 «Мегафон» догнал «Билайн» 1
14.08.2008 Россия: Sony Ericsson обезглавлен 1
05.08.2008 LiMo: 21 телефон на Linux в этом году 1

Публикаций - 57, упоминаний - 62

Фадеев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 23
E-Ten Information Systems 119 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Samsung Electronics 11065 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 17
Microsoft Corporation 25775 10
Apple Inc 13156 10
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Lenovo Motorola 3566 9
Rover - RoverComputers 423 9
Google LLC 12690 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
LG Electronics 3735 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Sony 6739 5
MiTAC - Mio Technology 89 4
Yandex - Яндекс 9216 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Навиком - Navicom 17 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Intel Corporation 12811 3
HP Inc. 5883 3
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 3
SPB Software 60 3
Motorola Inc 1156 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
TomTom - Tele Atlas 46 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
ZTE Corporation 800 2
Garmin - Гармин 233 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Евросеть 1421 15
Связной ГК 1401 9
Телефон.Ру 92 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Цифроград 171 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
101Hotels.com 456 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Евросервис ГК 4 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 36 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Tiger Global Management 44 1
Телефорум 93 1
Беталинк 105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 38
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 28
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
Наушники - Headphones 4479 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
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Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 5
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Apple iPod 1553 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
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Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
WapStart 45 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
DigiTimes - Издание 1331 1
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AP - Associated Press 2007 1
Commercial Times 110 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
SmartMarketing 74 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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