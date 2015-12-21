Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фадеев Михаил
Публикаций - 55, упоминаний - 79
Фадеев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 1
|Роскартография АО 53 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 1
|Савин Сергей 94 10
|Лопатин Виктор 25 6
|Смирнов Сергей 31 4
|Завьялова Светлана 19 4
|Демидов Михаил 132 4
|Ноготкова Елена 25 3
|Казаков Александр 39 3
|Чичваркин Евгений 158 3
|Путин Владимир 2412 2
|Иванов Дмитрий 50 2
|Богуславский Леонид 30 2
|Волож Аркадий 206 2
|Кусков Денис 212 2
|Кузнецов Дмитрий 49 1
|Артамонова Анна 177 1
|Евтушенков Владимир 186 1
|Бородин Владимир 18 1
|Мильнер Юрий 128 1
|Ельцин Борис. 42 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Усманов Алишер 252 1
|Козлов Евгений 15 1
|Менькова Татьяна 57 1
|Эльдар Муртазин 45 1
|Бутман Евгений 26 1
|Третьяков Алексей 12 1
|Воробьев Дмитрий 8 1
|Саяпина Елена 39 1
|Чуйкин Алексей 24 1
|Терентьев Константин 18 1
|Рожковский Кирилл 13 1
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 62 1
|Маслов Михаил 11 1
|Луканин Виктор 15 1
|Бехтерев Дмитрий 11 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
|Жуков Сергей 29 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|Лужков Юрий 101 1
|Малис Александр 155 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru